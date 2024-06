Ο Απόστολος Χρήστου μετά τα 100μ. ύπτιο, αναδείχθηκε νικητής και στα 50μ. ύπτιο στον αγώνα της σειράς «Mare Nostrum» στο Μονακό.

Ο Απόστολος Χρήστου ολοκλήρωσε με τη νίκη του και στα 50μ. ύπτιο την παρουσία του στο μίτινγκ κολύμβησης της σειράς «Mare Nostrum», που διεξήχθη στο Μονακό.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης επικράτησε την Κυριακή (2/6) και στον τελικό των 50μ. ύπτιο με χρόνο 24.79, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και στα 200μ. ύπτιο, όπου κατέλαβε τη 2η θέση με 1:57.62, πίσω από τον Νοτιοκορεάτη Τζουχό Λι (1:56.40).

Το Σάββατο ο Χρήστου είχε νικήσει και στην ολυμπιακή απόσταση στα 100μ. ύπτιο και έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, που αρχίζει σε δύο εβδομάδες.

