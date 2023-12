Η Ελλάδα έφθασε στα 23 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε πισίνα 25μ., τα 15 από αυτά έχουν προσφέρει ο Ανδρέας Βαζαίος και η Άννα Ντουντουνάκη

Το 2023 έκλεισε με χαμόγελα για την ελληνική κολύμβηση, με την εθνική ομάδα να κατακτά πέντε μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε 25άρα πισίνα στο Οτοπένι.

Η Άννα Ντουντουνάκη χάρισε την κορυφαία στιγμή για την εθνική ομάδα στην πόλη της Ρουμανίας, η αθλήτρια που ανήκει στην Team Future της bwin, έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 50μ. πεταλούδα, φθάνοντας στα πέντε μετάλλια στην καριέρα της στη διοργάνωση.

Η κολυμβήτρια από τα Χανιά διατήρησε την παράδοση που έχει δημιουργήσει στη διοργάνωση, όπως βέβαια και ο Ανδρέας Βαζαίος, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. μικτή ατομική, ανεβάζοντας τη δική του συγκομιδή στα 10 μετάλλια στην ιστορία των πρωταθλημάτων στην 25άρα πισίνα.

Η Ελλάδα έφθασε στα 23 συνολικά μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε πισίνα 25μ. (τέσσερα χρυσά, πέντε ασημένια, 14 χάλκινα) και το αξιοσημείωτο είναι πως τα 15 από αυτά έχουν έρθει από τον Ανδρέα Βαζαίο και την Άννα Ντουντουνάκη.

Οι δυο τους είναι οι μόνοι με χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης για την Ελλάδα. Τα 10 μετάλλια για τον Βαζαίο μεταφράζονται σε τρία χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα (το ένα χάλκκινο σε ομαδικό αγώνισμα) και για την Ντουντουνάκη τα πέντε σε ένα χρυσό, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα, αντίστοιχα.

ΧΡΥΣΑ

2019 (Γλασκώβη) Ανδρέας Βαζαίος (200μ. πεταλούδα)

2019 (Γλασκώβη) Ανδρέας Βαζαίος (200μ. μικτή ατομική)

2021 (Καζάν) Ανδρέας Βαζαίος (200μ. μικτή ατομική)

2023 (Οτοπένι) Άννα Ντουντουνάκη (50μ. πεταλούδα)

