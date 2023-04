Με χρόνο 4:25.87 η Σάμερ ΜακΙντος έγραψε ξανά ιστορία στα 16 της χρόνια, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ της σπουδαίας Χόζου στα 400 μέτρα μεικτής.

Η 16χρονη Σάμερ ΜάκΙντος έχει βαλθεί να τρελάνει τον κόσμο της κολύμβησης.

Για τέταρτη φορά μέσα στην εβδομάδα σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό καθώς κατέρριψε ένα μυθικό ρεκόρ της τεράστιας Κατίνκα Χόζου.

Η νεαρή Καναδή αγωνίστηκε στα 400 μέτρα μεικτή και τερμάτισε σε χρόνο 4:25.87, καταρρίπτοντας το 4:26.36 της Ουγγαρέζας που το είχε σημειώσει στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο το 2016.

