Ο Έρικ Μουσαμπανί από την Ισημερινή Γουινέα, κολύμπησε για πρώτη φορά σε πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων στους Ολυμιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ, προσφέροντας μια ξεχωριστή στιγμή.

Είναι από τις στιγμές που ο αθλητισμός προσφέρει μοναδικές στιγμές. Γυρίζουμε πίσω στο χρόνο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, με τον Έρικ Μουσαμπανί να γράφει τη δική του ιστορία, μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία.

Ο 44χρονος σήμερα Μουσαμπανί εκπροσώπησε την Ισημερινή Γουινέα (χώρα της δυτικής Αφρικής) στα 100μ. ελεύθερο. Όμως για πρώτη φορά έβλεπε μπροστά του πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. Μετείχε στην 1η σειρά των προκριματικών, με άλλους δύο κολυμβητές και πήρε τη νίκη.



Πώς; Οι αντίπαλοί του έκαναν άκυρη εκκίνηση. Έτσι ο Έρικ Μουσαμπανί κολύμπησε μόνος του, τερματίζοντας σε 1:52.72, επίδοση που είναι η αργότερη που έχει σημειωθεί στο αγώνισμα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, όμως για τον ίδιο ήταν εθνικό ρεκόρ.

Throwback to when 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐞𝐥 won his heat in the 100m freestyle having never seen an Olympic sized pool prior to this race! pic.twitter.com/J3Ii4q7bGD