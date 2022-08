Με καθυστέρηση δύο ημερών άρχισαν στην παραλία της Όστια τα αγωνίσματα του open water, με τον Ιταλό, Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι στους άνδρες και την Ολλανδή, Σάρον φαν Ρούβενταλ στις γυναίκες να διατηρούν τον ευρωπαϊκό τους τίτλο. Στην 20ή θέση ο Κώστας Ζαχαριάδης στους άνδρες.

Ο Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι στους άνδρες και η Σάρον φαν Ρούβενταλ διατήρησαν τον ευρωπαϊκό τους τίτλο στην απόσταση των 5 χλμ. του open water στην πρεμιέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης.

Έπειτα από διήμερη αναβολή εξ αιτίας των ισχυρών ανέμων στην παραλία της Όστια, το open water άρχισε με τους αγώνες των 5 χλμ. σε άνδρες και γυναίκες.

Στους άνδρες ο Ιταλός, Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι έδωσε μάχη με τον συμπατριώτη του Ντομένικο Ατσερέντζα, χτυπώντας τελικά 1ος την πλάκα χρονομέτρησης στον τερματισμό με 52:13.5. Ο Ατσερέντζα πήρε το ασημένιο μετάλλιο σε 52:14.2 και ο Γάλλος, Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ το χάλκινο (52:20.9).

Gregorio Paltrinieri Ostia@greg_palt overcame the opposition in the Men's 5km Open Water race at #LENRoma2022 🇮🇹



The 25km Race is LIVE now on LEN TV pic.twitter.com/QAcv5p4cP3