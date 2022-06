Η εθνική ομάδα ακυρώθηκε στη μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ1.500μ. στην πρεμιέρα του open water στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι ελληνικές συμμετοχές της Δευτέρας (27/6) στο open water και τις καταδύσεις.

Η ελληνική παρουσία στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας δεν άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Η εθνική ομάδα πήρε μέρος στη μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ1.500μ. ανδρών-γυναικών, αποτελούμενη από τους Άλκη Κυνηγάκη, Δημήτρη Μάρκο, Ηλέκτρα Λεμπλ και Αφροδίτη Κατσιάρα ακυρώθηκε από τον πρώτο γύρο, ολοκληρώνοντας άδοξα τη συμμετοχή της στο αγώνισμα.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Γερμανία (1ώρ.04:40,5), το ασημένιο η Ουγγαρία (1ώρ.04:43,0) και το χάλκινο η Ιταλία (1ώρ.04:43,0). Συνολικά μέρος πήραν 23 ομάδες, οι τέσσερις ακυρώθηκαν.

In the Mixed 4x1500m it came down to the last sprint for the podium finish #FINABudapest2022 pic.twitter.com/X6n2VEimCN