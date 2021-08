Ολυμπιακοί Αγώνες-Ιππασία: Ο 62χρονος Αυστραλός που πήρε 2 μετάλλια στους 8ους Ολυμπιακούς του!

Ο Άντριου Χόι από την Αυστραλία στα 62 του, κατάφερε να πάρει 2 μετάλλια στο Τόκιο (στην Ιππασία) στους 8ους Ολυμπιακούς της καριέρας του.

Όταν αγαπάς κάτι, όταν δένεται με κάποιο άθλημα και το υπηρετείς πιστά, δεν σου πάει η καρδιά να το αφήσεις. Σίγουρα αυτό ισχύει και για τον 62χρονο (!) Άντριου Χόι από την Αυστραλία, ο οποίος βρίσκεται για όγδοη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες σε μια απίθανη επίδοση.

Μάλιστα στο Τόκιο κατάφερε να κατακτήσει δύο μετάλλια. Αρχικά το χάλκινο στην ιππασία, ενώ σήμερα έβαλε στην τροπαιοθήκη του και ένα ασημένιο με την συμμετοχή του στο ομαδικό.

O Xόι έχει φορέσει συνολικά τέσσερα μετάλλια στους Ολυμπιακούς. Πήρε το χρυσό το 1992, το 1996 και το 2000 στο ομαδικό με την Αυστραλία, ενώ στο Σίδνεϊ ήταν ασημένιος στο ατομικό.

Δηλαδή επανήλθε στο βάθρο, 21 χρόνια μετά. Τεράστιο κατόρθωμα και σίγουρα ένας αθλητής που αποτελεί παράδειγμα για την αφοσίωση και την αγάπη σε ένα αγώνισμα. Στα 62 του δείχνει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο αν το θες πολύ και δουλεύεις σκληρά για αυτό.

We did it!!!!!!!!! 🥈 pic.twitter.com/A2is7MZlPV

It’s a sixth Olympic medal for Andrew Hoy!



He takes #bronze for #AUS in the #EquestrianEventing individual event at his EIGHTH #Olympics.#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FEI_Global pic.twitter.com/rAzo0i6GCT