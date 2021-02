Διεθνής διάκριση για την Kosmoride από την ελβετική Stromer

Η Kosmoride βραβεύθηκε από την ελβετική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων, Stromer, ως ''Retailer of the Year New Markets'' για το 2020, επικρατώντας έναντι εισαγωγέων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.