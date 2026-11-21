Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Λας Βέγκας υπό στεγνές συνθήκες.

H δράση στο Grand Prix Λας Βέγκας, τον 21ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP3 τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ώρες Ελλάδος. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα ώστε να πραγματοποιήσουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη μάχη της pole position και τον αγώνα.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες σε σχέση με την πρώτη ημέρα, με την πίστα να είναι στεγνή, αλλά τις θερμοκρασίες ιδιαίτερα χαμηλές. Τα προγράμματα των ομάδων είχαν αρκετές διαφορές μεταξύ τους, μιας και έπρεπε να συνδυάσουν γύρους απόδοσης και προσομοιώσεις αγώνα.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Σε εξαιρετική φόρμα ο Ράσελ

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Λας Βέγκας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1. Ο Βρετανός οδηγός στην τελευταία του προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:34,041 και έδειξε πως έχει βρει αυτό που χρειάζεται στο Λας Βέγκας για να είναι γρήγορος. Ο χρόνος του μάλιστα ήταν κατά 0,9 δλ ταχύτερος του 2ου στην κατάταξη Κίμι Αντονέλι.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προετοιμασία των ελαστικών, καθώς δεν έγιναν την απόλυτη απόδοση από την πρώτη στιγμή. Σε ορισμένους οδηγούς χρειάστηκαν δύο και τρεις γύροι ώστε να αντλήσουν τη μέγιστη απόδοση. Αυτός θα είναι ένας άκρως σημαντικός παράγοντας στη μάχη της pole position.

Whoa! George ⚔️ Max #F1 #LasVegasGP https://t.co/GDA3BZafAC — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική η McLaren

O Λάντο Νόρις μπορεί να ήταν 3ος, όμως γνωρίζει ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο ψηλά στην κατάταξη, με την MCL40 να λειτουργεί καλά στο Λας Βέγκας. Η Ferrari δυσκολεύτηκε πολύ με την προετοιμασία των ελαστικών της, με τον Σαρλ Λεκλέρ στην 4η θέση να είναι πάνω από 1 δλ μακριά από την κορυφή.

Ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine ήταν 5ος μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, που έχανε πολύ χρόνο στο τέλος του γύρου. Τη πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον της Racing Bulls, Λιουίς Χάμιλτον της Ferrari, Πιερ Γκασλί της Alpine και Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

Day turns to night behind @SphereVegas #F1 #LasVegasGP https://t.co/rDQEJO9WDi — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 06:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 05:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Λας Βέγκας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.