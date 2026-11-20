Η GM αναπτύσσει δικά της ρομπότ και ζητά σχέδια αυτοματοποίησης από προμηθευτές που διεκδικούν νέα συμβόλαια.

Η General Motors επιδιώκει να αυξήσει κατά 20% τη χρήση ρομπότ και άλλων συστημάτων αυτοματισμού στα εργοστάσιά της στη Βόρεια Αμερική έως το 2028, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στον Τύπο, με επίκληση δύο προσώπων που γνωρίζουν το σχέδιο. Πρόκειται για στόχο που προκύπτει από το ρεπορτάζ, όχι για επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Και το 20% αφορά τη χρήση αυτοματισμών, όχι τον αριθμό των θέσεων εργασίας που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Τα ρομπότ δεν προορίζονται μόνο για τη γραμμή συναρμολόγησης

Η GM αναπτύσσει δικά της ρομπότ για εργασίες όπως η μεταφορά εξαρτημάτων μέσα στα εργοστάσια. Είναι μια λιγότερο ορατή πλευρά της παραγωγής από τη συναρμολόγηση: πριν τοποθετηθεί ένα εξάρτημα στο αυτοκίνητο, πρέπει να φτάσει στον σωστό σταθμό την ώρα που χρειάζεται. Η αυτοματοποίηση αυτής της μεταφοράς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτείται η γραμμή, ακόμη κι αν δεν αλλάξει τίποτα στην ίδια τη συναρμολόγηση του εξαρτήματος.

Το σχέδιο δεν σταματά στις μονάδες της GM. Η εταιρεία ζητά σχέδια αυτοματοποίησης και από προμηθευτές που διεκδικούν νέα συμβόλαια. Για έναν προμηθευτή, αυτό σημαίνει ότι στη διεκδίκηση μιας παραγγελίας δεν μετρά μόνο τι μπορεί να παραδώσει και σε ποια τιμή. Μετρά και πώς σκοπεύει να οργανώσει την παραγωγή του. Έτσι, μια απόφαση της GM για το δικό της κόστος μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις επιχειρήσεων που κατασκευάζουν εξαρτήματα για λογαριασμό της.

Γιατί το 2028 έχει σημασία και για τους εργαζομένους

Το συνδικάτο United Auto Workers (UAW) βλέπει στην επέκταση της αυτοματοποίησης κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις λήγουν την άνοιξη του 2028, δηλαδή την ίδια χρονιά στην οποία τοποθετείται ο στόχος της GM. Αυτό βάζει στο τραπέζι μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση από το γενικό δίλημμα «άνθρωποι ή ρομπότ»: ποιες εργασίες αλλάζουν, τι γίνεται με όσους τις εκτελούν σήμερα και αν θα μπορούν να εκπαιδευτούν για άλλους ρόλους.

Ένα ρομπότ που μεταφέρει εξαρτήματα δεν συνεπάγεται από μόνο του την κατάργηση μιας θέσης. Ούτε όμως το γεγονός ότι η GM μιλά για αυτοματοποίηση και όχι για περικοπές λύνει το ζήτημα για τους εργαζομένους. Το ποσοστό δείχνει την κλίμακα της αλλαγής που επιδιώκει η εταιρεία. Για να φανεί τι σημαίνει στην πράξη, χρειάζεται να γίνει γνωστό ποιες εργασίες θα αυτοματοποιηθούν, σε ποιες μονάδες και τι θα προβλέψουν οι επόμενες συμβάσεις για τους ανθρώπους που τις κάνουν σήμερα.