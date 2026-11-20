Η Gazzoo Racing ενώνει τις δυνάμεις των ευρωπαϊκών και νοτιοαφρικανικών αγωνιστικών της τμημάτων, διεκδικώντας τη νίκη στην Ultimate και συμμετέχοντας με κυψέλες καυσίμου στη Mission 1000.

Με πέντε πληρώματα στην κατηγορία Ultimate και ένα πρωτότυπο Hilux με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου στη Mission 1000, η Toyota ανακοίνωσε τη σύνθεσή της για το Ράλι Ντακάρ 2027. Η προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί υπό την κοινή ονομασία GAZOO Racing TOYOTA, με τη συνεργασία των GAZOO Racing Europe και GAZOO Racing South Africa.

Η συμμετοχή συνδυάζει τη διεκδίκηση της νίκης με την εξέλιξη νέων τεχνολογιών. Στην Ultimate, η Toyota θα στηριχθεί στα αγωνιστικά Hilux με κινητήρες βενζίνης V6 twin-turbo, ενώ στην κατηγορία πειραματικών οχημάτων θα δοκιμάσει το DKR GR FC Hilux, με πλήρωμα τους Ντάνια Ακίλ και Σεμπαστιέν Ντελονέ.

Τα πέντε πληρώματα της Ultimate

Τα αγωνιστικά Hilux αντλούν τη σχεδιαστική τους αναφορά από την ένατη γενιά του μοντέλου, αλλά έχουν εξελιχθεί ειδικά για τις απαιτήσεις των rally-raid. Διαθέτουν ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο, εξειδικευμένη ανάρτηση και φρένα, ενώ οι κινητήρες τους βασίζονται στον βενζινοκινητήρα V35A, έναν V6 twin-turbo 3,5 λίτρων.

Στη σύνθεση ξεχωρίζουν οι Χενκ Λάτεγκαν και Μπρετ Κάμινγκς, οι οποίοι τερμάτισαν δεύτεροι στο Ντακάρ του 2025 και την ίδια χρονιά κέρδισαν τον αγώνα της Νότιας Αφρικής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid, το W2RC.

Ο Γκάι Μποτέριλ, πρωταθλητής Νότιας Αφρικής για το 2026, θα έχει δίπλα του τον Χένρι Κόνε. Οι δύο τους έχουν κατακτήσει εθνικούς τίτλους, ωστόσο το 2027 θα είναι η πρώτη κοινή τους συμμετοχή στο Ντακάρ. Ο Μποτέριλ είχε ολοκληρώσει το ντεμπούτο του στον αγώνα το 2024 στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης.

Οι Ακίρα Μιούρα και Αρμάν Μονλεόν συνεχίζουν μαζί, έχοντας συνεργαστεί στο W2RC το 2026. Ο Ιάπωνας οδηγός διαθέτει πέντε νίκες στην κατηγορία Stock με Toyota Land Cruiser, ενώ ο Ισπανός συνοδηγός μετρά ήδη 11 συμμετοχές στο Ντακάρ.

Οι Αμερικανοί Σεθ Κιντέρο και Άντριου Σορτ θα επιδιώξουν το πρώτο τους βάθρο στη γενική κατάταξη του αγώνα. Στο ενεργητικό τους έχουν δύο νίκες στο W2RC μέσα στο 2026, ενώ ο Κιντέρο είχε τερματίσει δεύτερος στην κατηγορία T3 το 2023.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Σαούντ Βαριάβα και Τσάραν Μουρ. Ο Βαριάβα, πρωταθλητής Νότιας Αφρικής το 2025, προετοιμάζεται για την τέταρτη συμμετοχή του στο Ντακάρ, αυτή τη φορά με νέο συνοδηγό τον συμπατριώτη του και πρώην αγωνιζόμενο στις μοτοσικλέτες.

Ένα διαφορετικό Hilux με υδρογόνο

Το τεχνολογικό ενδιαφέρον στρέφεται στο DKR GR FC Hilux, το οποίο θα συμμετάσχει στη Dakar Future Mission 1000, την κατηγορία που είναι αφιερωμένη σε πειραματικά οχήματα και νέες τεχνολογίες.

Το πρωτότυπο χρησιμοποιεί την ίδια βασική πλατφόρμα με το Hilux της Ultimate, διατηρώντας το σωληνωτό πλαίσιο, τον κλωβό ασφαλείας, την ανάρτηση και τα φρένα. Η διαφορά βρίσκεται στο σύστημα κίνησης, το οποίο συνδυάζει δύο συστοιχίες κυψελών καυσίμου παραγωγής σε μία μονάδα. Για την αποθήκευση του υδρογόνου χρησιμοποιούνται δεξαμενές ίδιου τύπου με εκείνες του Toyota Mirai.

Στην εξέλιξή του συνεργάστηκαν το ευρωπαϊκό κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Toyota, η Overdrive Racing, η TOYOTA RACING GmbH στην Κολωνία και το εργοστάσιο υδρογόνου της εταιρείας στην Ιαπωνία. Το όχημα διαθέτει ειδικά επιλεγμένο ηλεκτρικό άξονα και ηλεκτρονικά ελέγχου, ενώ ορισμένα τμήματα από ανθρακονήματα έχουν αντικατασταθεί από πάνελ φυσικών ινών.

Στο τιμόνι θα βρίσκεται η Ντάνια Ακίλ από τη Σαουδική Αραβία, με συνοδηγό τον Γάλλο Σεμπαστιέν Ντελονέ, στη δεύτερη κοινή τους εμφάνιση στο Ντακάρ. Η Ακίλ είχε ολοκληρώσει το ντεμπούτο της το 2022 μέσα στην πρώτη δεκάδα της T3 και το 2025 κέρδισε ειδική διαδρομή στην κατηγορία Challenger. Πλέον, αναλαμβάνει την αγωνιστική δοκιμή μιας διαφορετικής προσέγγισης στην ηλεκτροκίνηση, στις απαιτητικές συνθήκες ενός rally-raid.