Ο Ζακ Μπράουν μιλάει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η McLaren Racing στο 2026 και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους τίτλους που κατέκτησε το 2025.

Στο Άμπου Ντάμπι, η McLaren έκλεισε το 2025 με τον πρώτο τίτλο οδηγών της από το 2008. Ο Λάντο Νόρις επικράτησε του Μαξ Φερστάπεν για δύο βαθμούς, σε μια μάχη που κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα. Η ομάδα του Ουόκινγκ είχε ήδη εξασφαλίσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά το πρωτάθλημα κατασκευαστών, έπειτα από την επιστροφή της στην κορυφή το 2024.

Έναν χρόνο αργότερα, η McLaren φτάνει στο Λας Βέγκας τέταρτη στη βαθμολογία κατασκευαστών, 17 βαθμούς πίσω από τη Red Bull Racing. Ο Νόρις έχει κερδίσει σε Ουγγαρία, Ολλανδία και Βραζιλία, όμως με τρεις αγώνες να απομένουν βρίσκεται στην έκτη θέση, με τον Όσκαρ Πιάστρι 7ο. Οι νίκες ήρθαν στο δεύτερο μισό μιας χρονιάς την οποία η McLaren είχε ξεκινήσει πίσω από τη Mercedes και τη Ferrari.

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Οι περιορισμοί που κόστισαν στη McLaren

Μιλώντας στο Sky Sports, ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, στάθηκε στο πόσο αργά μέσα στο 2025 η ομάδα συνέχισε να δουλεύει για το μονοθέσιο με το οποίο διεκδικούσε τον τίτλο οδηγών. Την ίδια περίοδο, αντίπαλοί της είχαν ήδη τη δυνατότητα να δώσουν προτεραιότητα στο 2026, όταν θα άλλαζαν τόσο οι αεροδυναμικοί κανονισμοί όσο και οι μονάδες ισχύος.

«Σχεδόν ποτέ δεν το συζητάμε, γιατί δεν θέλουμε να ψάχνουμε δικαιολογίες. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι η ομάδα που κερδίζει το πρωτάθλημα έχει τον λιγότερο χρόνο στην αεροσήραγγα. Και αυτό σπάνια το αναφέρουμε. Πέρυσι πιέζαμε πολύ, τόσο στην εξέλιξη όσο και στους αγώνες, μέχρι το τελευταίο Grand Prix. Κάποιες ομάδες είπαν “τελειώσαμε με το 2025, ας επικεντρωθούμε στο 2026”», εξήγησε ο Μπράουν.

Ο περιορισμός είχε συγκεκριμένο αντίκρισμα. Ως πρωταθλήτρια κατασκευαστών του 2025, η McLaren άρχισε τη σεζόν με το 70% του βασικού ορίου για δοκιμές στην αεροσήραγγα και το CFD. Η κατανομή αναπροσαρμόζεται δύο φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος με βάση τη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Το προβάδισμα της εργοστασιακής Mercedes

Ο Μπράουν έδωσε βάρος και στον χρόνο που χρειάστηκε η McLaren, ως πελάτης της Mercedes, για να κατανοήσει τη νέα μονάδα ισχύος και να αξιοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια στη διάρκεια του γύρου. Η εργοστασιακή ομάδα είχε το πλεονέκτημα ότι συμμετείχε εξαρχής στην εξέλιξη της μονάδας.

«Όταν είσαι ομάδα-πελάτης και έρχεται μια νέα τεχνολογία, χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για να καταλάβεις πώς λειτουργούν όλα. Αν συγκρίνω όσα ξέρουμε σήμερα για τη μονάδα ισχύος με όσα ξέραμε στην Αυστραλία, η διαφορά είναι μέρα με τη νύχτα. Η εργοστασιακή ομάδα έχει, εύλογα, ένα προβάδισμα. Έχουμε πλέον καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης. Ίσως να μην έχουμε φτάσει ακόμη στο δικό τους επίπεδο γνώσης, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ», ανέφερε.

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