Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο δέκαθλο Niklas Kaul Οδηγεί Opel

#block-winmotion-winmotion_vue_widget_tribute {margin-bottom: 10px;} .onlytwo.clearfix{display:none;} @media screen and (max-device-width: 979px) and (max-width: 979px), screen and (max-device-width: 979px) and (max-width: 979px) and (orientation: landscape), screen and (max-device-height: 979px) and (max-width: 979px) and (orientation: portrait) { .onlytwo.clearfix { display: block; } } @media screen and (max-device-width: 600px) and (max-width: 600px), screen and (max-device-width: 600px) and (max-width: 600px) and (orientation: landscape), screen and (max-device-height: 600px) and (max-width: 600px) and (orientation: portrait) { .onlytwo.clearfix { display: none; } }