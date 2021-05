F1: Pole position μέσω… μπαριέρας (vids)

Από μόνη της σαν είδηση, η πρώτη pole position της Scuderia Ferrari από το Grand Prix στο Μεξικό το 2019, είναι κάτι που αναμενόμενα θα συζητιόταν πολύ. Πόσο μάλλον, από τη στιγμή που εξασφαλίστηκε με την SF21 του Σαρλ Λεκλέρκ να καταλήγει στις μπαριέρες! Κι όπως καταλαβαίνετε, στα social media γίνεται χαμός.

Πρώτο θέμα συζήτησης; Το κατά πόσο θα μπορούσε η εξέλιξη που έφερε κόκκινη σημαία στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών να… μοιάζει με το παρκάρισμα του Μίκαελ Σουμάχερ στη Ρασκάς, το 2006.

Και τότε κάποιος ερχόταν με φόρα να κλέψει την pole και τότε το συμβάν έφερε διακοπή της δράσης και κράτησε τον πρωταγωνιστή του στην κορυφή.

Μόνο που σε αντίθεση με εκείνη την έξυπνη, πονηρή αλλά τελικά αναποτελεσματική προσπάθεια του «Βέλτμαϊστερ», εδώ έχουμε να κάνουμε με σκόνη και θρύψαλα. Είναι άλλο πράγμα η κίνηση τακτικής κι άλλο το να καταλήγεις στον τοίχο καταστρέφοντας το μονοθέσιό σου.

Μάλιστα, το ατύχημα του Λεκλέρκ είναι πανομοιότυπο με εκείνο του Νικολά Λατίφι στην πρωινή, τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στο σύμπλεγμα των στροφών της πισίνας και συγκεκριμένα στη #15, ο Μονεγάσκος στοχεύει λανθασμένα το apex, την κορυφή δηλαδή της στροφής.

Ο εμπρός δεξιός τροχός της Ferrari δεν «γλύφει» τη μπαριέρα όπως είναι το ιδεατό σενάριο αλλά τη χτυπά. Το κόκκινο μονοθέσιο αποσταθεροποιείται, περνάει βίαια πάνω από τα κερμπ και ακυβέρνητο πλέον, καταλήγει στην απέναντι μπαριέρα. Ουδεμία σκηνοθεσία, απλά ένα λάθος.

