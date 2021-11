Λούις Χάμιλτον: Οι τρεις ημέρες ενός εξωγήινου

Ο Πάνος Σεϊτανίδης γράφει για τον Λούις Χάμιλτον ο οποίος μας υπενθύμισε στη Βραζιλία γιατί είναι επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Στη Formula 1 το μονοθέσιο κάνει το 80% της δουλειάς. Ίσως και παραπάνω. Ξεκινώ από εκεί για να προλάβω τους haters. Αυτό το ξέρουμε, ισχύει. Όμως ίσχυε τόσο στους επτά παγκόσμιους τίτλους του Μίκαελ Σουμάχερ όσο και στους 3 του Άιρτον Σένα κ.ο.κ. Πρωταθλητής με… χρέπι δεν έχει υπάρξει και δεν θα υπάρξει.

Σίγουρα η κυριαρχία της Mercedes στην υβριδική εποχή της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχει κρατήσει περισσότερο από κάθε άλλη. Και ήταν και πιο εμφατική από κάθε άλλη. Το δέχομαι κι αυτό. Από το 2014 και μετά, σοβαρό ανταγωνισμό στη μάχη του τίτλου πέραν από εκείνον που έχασε το 2016 από τον τιμ μέιτ του, Νίκο Ρόσμπεργκ, είχε μόνο… το 2018 με τη Ferrari και τον Σεμπάστιαν Φέτελ και φέτος, με τη Red Bull Racing και τον Μαξ Φερστάπεν. Ειδικά φέτος. Τα δέχομαι κι όλα αυτά hater του Λούις, ισχύουν.

Όμως όσο κι αν τα παραπάνω τον έχουν βοηθήσει να αγγίζει τα αστρονομικά νούμερα που έχει πιάσει (7 τίτλους, 101 νίκες, 101 pole positions), υπάρχουν παραστάσεις που υπενθυμίζουν σε όλους πως τα νούμερα αυτά, δεν έρχονται μόνα τους. Μία τέτοια, είδαμε το τριήμερο που πέρασε.





Ας κάνουμε ένα rewind. Πάει στη Βραζιλία όντας με την πλάτη στον τοίχο. Στο -19 να κάνει κρύο, σε μία πίστα που λόγω υψομέτρου περιμέναμε τη Red Bull να συνεχίσει το μοτίβο του Μεξικού. Άλλος μπορεί να είχε λυγίσει πριν καν βυθίσει το δεξί πόδι στο γκάζι.

From Zero to Hero

Στις κατατακτήριες είναι σε άλλο πλανήτη. Εξωγήινος. Η διαφορά 0.438δλ από τον Φερστάπεν ήταν τεράστια με τα φετινά δεδομένα. Και δεν είναι μόνο η ικανότητα της W12, ο Βάλτερι Μπότας ήταν ακόμα πιο πίσω!

Έρχεται η εξέταση από τους αγωνοδίκες. Εντοπίζεται παρατυπία στο DRS, το κενό ανάμεσα στα δύο στελέχη με το σύστημα ενεργοποιημένο είναι άνω των προβλεπόμενων 85 χιλιοστών. Έστω και για 2 χιλιοστά! Έστω και όχι σε όλο το εύρος της αεροτομής. Φέρνει αποκλεισμό από τις κατατακτήριες δοκιμές αφού δεν εναρμονιζόταν με το γράμμα των κανονισμών και σίγουρα έδωσε κάποιο πλεονέκτημα, αν και επ’ ουδενί μισό δευτερόλεπτο – μη τρελαθούμε.

Αυτό στέλνει τον Χάμιλτον στην ουρά του grid του αγώνα Sprint. «Σοκαρίστηκα όταν το άκουσα», δήλωνε και το πράγμα είχε γίνει πλέον μονόδρομος. Χρειαζόταν το λεγόμενο «Hammer time». Είχε 24 γύρους για να σώσει ότι σώνεται, έχοντας κατά νου πως στο grid της Κυριακής θα κουβαλά και άλλες 5 θέσεις ποινής για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ποινή, στην ποινή, εμπλοκή. Και την ίδια ώρα, ο Μαξ ήταν στην πρώτη θέση. Κάπου στον ορίζοντα πέρα από το Σάο Πάολο, ο τίτλος του 2021 φαινόταν να απομακρύνεται.

Showman

Εδώ λοιπόν, μπήκε στην εξίσωση ο παράγοντας Λούις. Ο παράγοντας επτάκις παγκόσμιος. Μέσα σε 24 γύρους σκαρφάλωσε από την 20η θέση, στην 5η. Δεν ήταν μόνο Haas μπροστά του, εκτόπισε όλο το midfield. Κάπου εκεί, λίγο μετά την πιο σκοτεινή ώρα, έβρισκε ελπίδα. Ψυχολογία. Ένιωθε πως έχει την ταχύτητα (υπερβολική αν κοιτάξει κανείς το πόσο πιο γρήγορος ήταν στην ευθεία) να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά. Το πείσμα μέσα του ξεχείλιζε, το μαχητικό πνεύμα που πλέον είχε κατακλύσει όλο το γκαράζ της Mercedes ήταν έκδηλο στις εκρήξεις του συνήθως πράου Τότο Βολφ. Τίτλοι κρίνονται, είναι πόλεμος και πλέον, ξεκάθαρα ως πόλεμο το αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, ο Φερστάπεν είχε πάρει άλλους δύο βαθμούς, η διαφορά είχε ανέβει στους 21.

Φτάνοντας στο grid του αγώνα, η W12 του Βρετανού παρατάχθηκε στη δέκατη θέση. Μετά τα όσα μας έδειξε στον αγώνα Sprint, ήταν ασφαλές στοίχημα πως αργά ή γρήγορα θα περνούσε το midfield και θα ξεκινούσε την καταδίωξη των Red Bull. Ήλπιζε σε αυτό να τον βοηθήσει ο Μπότας αλλά όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Φινλανδός που είχε την pole, έχασε τα αυγά και τα Πασχάλια. Κοινώς, είσαι μόνος σου Λούις, ότι κάνεις μόνος σου. Και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και στον γύρο 48 κόλλησε πίσω από τον πρωτοπόρο Φερστάπεν.

Σε τεντωμένο σχοινί

Εκεί ήταν ένα σημείο κλειδί, μία αντίδραση κομβική στην οικονομία του πρωταθλήματος. Όταν ο ατίθασος Ολλανδός «ξέχασε» που ήταν το apex της στροφής 4, έχοντας κατά νου πως σε ενδεχόμενη σύγκρουση αυτός που είχε τα πάντα να χάσει ήταν ο αντίπαλός του. Η καταστροφή ήταν ένα κλικ μακριά κι ο Λούις της εποχής της McLaren, θα την είχε πατήσει. Θα είχε παραταχθεί πλάι του στην εξωτερική και θα είχαν χτυπήσει.

That moment when we all held our breath on Sunday 😮



No quarter given ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Αντίθετα, σα να περίμενε την κίνηση, είχε ξάφνου αποστασιοποιηθεί από τη μάχη, είχε πλασάρει τη W12 ακόμα πιο ανοιχτά, διασφαλίζοντας πως δεν θα υπάρξει επαφή. Ήλπιζε να υπάρξει ποινή για τα καμώματα του οδηγού της Red Bull αλλά τελικά οι αγωνοδίκες δεν εξέτασαν καν το συμβάν.

«Φυσικά», είπε με αρκετή δόση ειρωνείας μέσω team radio. Αυτό τον πείσμωσε ακόμα περισσότερο. Τη δεύτερη φορά βρέθηκε ακριβώς πίσω από την RB16B και ζύγισε την κατάσταση ενώ ο Φερστάπεν έκανε ζιγκ ζαγκ. Την τρίτη φορά ο 36χρονος δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του. Έκανε την κίνηση αρκετά πριν τα φρένα, πήρε τα ηνία, πήρε και τη νίκη.

A race winning move ✅



A momentum-swinging move? 🤔@LewisHamilton passes @Max33Verstappen on his way to a win in Brazil that keeps his title hopes very much alive 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Πλεονέκτημα Μαξ αλλά…

Πόσο σημαντικό ήταν αυτό το προσπέρασμα; Αν κέρδιζε ο Φερστάπεν, η διαφορά τους θα πήγαινε στους 28 πόντους. Στο Κατάρ θα είχαμε το πρώτο match point. Αντίθετα, τώρα αυτή μειώθηκε στους 14. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Ο Χάμιλτον πήρε ψυχολογία. Μόνο ο εξωγήινος μέσα του θα μπορούσε να μετατρέψει ένα τριήμερο καταστροφής, σε ένα πεδίο θριάμβου.

The title race that just doesn't stop giving 🔥



Lewis Hamilton's 10th to 1st charge in Brazil means the gap is down to 14 points with 3 races to go...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/xArRIgmeqL — Formula 1 (@F1) November 15, 2021

Έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου κι αυτό ήταν αρκετό. Σε μία χρονιά όπου οι ισορροπίες αλλάζουν άρδην πίστα με την πίστα και που όλα δείχνουν πως ένα συμβάν, μία στιγμή μπορεί να κρίνει τα πάντα, το δικαίωμα στην υπεράσπιση του θρόνου μέχρι τέλους είναι αυτό που χρειαζόταν.

Η μάχη #19 ολοκληρώθηκε. Τα αντίπαλα στρατόπεδα έχουν μπει στα αεροπλάνα με προορισμό το Κατάρ. Ο πόλεμος συνεχίζεται.



Φωτογραφίες: Mercedes-AMG Petronas, Pirelli