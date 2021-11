GP Βραζιλίας QP: Άπιαστος ο Χάμιλτον - 2ος ο Φερστάπεν

Ο Λούις Χάμιλτον ήταν με διαφορά ταχύτερος στις κατατακτήριες της Παρασκευής στο Ιντερλάγκος.

Στο GP Βραζιλίας είναι ο τρίτος φετινός αγώνας στον οποίο οι κατατακτήριες δοκιμές διεξάγονται Παρασκευή για να προκύψει από αυτές η σειρά εκκίνησης του Αγώνα Sprint του Σαββάτου. Σε αυτές τις κατατακτήριες στο Ιντερλάγκος, στο Σιρκουί Carlos Pace, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση το Σάββατο.

Δίπλα του στην εκκίνηση θα έχει τον μεγάλο του αντίπαλο για το φετινό πρωτάθλημα, τον Μαξ Φερατάπεν με τη Red Bull Racing, που σημείωσε το 2ο χρόνο. Πιο πίσω, στην 3η θέση θα βρίσκεται ο Βάλτερι Μπότας με την άλλη Mercedes ενώ την 4η θέση εξασφάλισε ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RBR.

Q1

Το πρώτο μέρος των κατατακτήριων στην πίστα του Ιντερλάγκος ξεκίνησε με τα μονοθέσια να βγαίνουν διστακτικά στην πίστα, καθώς η πρόσφυσή της αυξανόταν σε κάθε πέρασμα, αν και η απειλή της βροχής ήταν υπαρκτή. Ο Λούις Χάμιλτον, έχοντας ένα φρέσκο κινητήρα της Mercedes πίσω από την πλάτη του, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο μπροστά από τον Σάινθ, και μάλιστα μισό δευτερόλεπτο ταχύτερα από τον Φερστάπεν.

Charles Leclerc has his lap time deleted for track limits



Back to the drawing board for the Monegasque driver#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/TkN6pFn4KF — Formula 1 (@F1) November 12, 2021

Το ενδιαφέρον όμως στο Q1 πάντα επικεντρώνεται στις τελευταίες 5 θέσεις, που οδηγούν στον αποκλεισμό από τη συνέχεια, και όχι στις πρώτες. Μετά τα 18 λεπτά του Q1, οι 5 οδηγοί που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν ήταν οι Λανς Στρολ, Νικολας Λατίφι, Τζορτζ Ράσελ, Μικ Σουμάχερ και Νικίτα Μαζέπιν.

Για πρώτη φορά φέτος ο Λατίφι βρέθηκε μπροστά από τον Ράσελ σε κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ πέρασε ένα καρδιοχτύπι καθώς ο πρώτος γρήγορος γύρος του διαγράφηκε για παραβίαση των ορίων της πίστας και αναγκάστηκε να κάνει και δεύτερο.

Q2

Στο δεύτερο μέρος όλα τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με τα μαλακά ελαστικά της Pirerlli, καθώς οι οδηγοί έχουν ελεύθερη επιλογή ελαστικών στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Ο Μαξ Φερστάπεν εμφανίστηκε πολύ πιο δυνατός από ότι στο Q1 και αρχικά ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων αλλά λίγο αργότερα «εκθρονίστηκε» από τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του με τη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια αφού η πρώτη διαγράφηκε για παραβίαση των ορίων της πίστας στη στροφή 4.

Hamilton has a second run and goes fastest, knocking Verstappen down to P2



It's definitely game on! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/iJu0mwWydt — Formula 1 (@F1) November 12, 2021

Και πάλι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρισκόταν πιο κάτω στην κατάταξη και στους 5 οδηγούς που θα αποκλείονταν. Σε μια σχετικά μικρή σε μήκος πίστα όπως αυτή του Ιντερλάγκος, οι διαφορές που θα έκριναν την πρόκριση στη 10άδα αναμενόταν να είναι πολύ μικρές. Πράγματι, η διαφορά που χώρισε τον Οκόν, που αποκλείστηκε στην 11η θέση, από τον Αλόνσο, που πέρασε στη 10η θέση, ήταν μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Τον Οκόν εκτός συνέχειας ακολούθησαν οι Φέτελ, Τσουνόντα, Ράικονεν και Τζιοβινάτσι.

Q3

Στο τέλος του Q2 ο Χάμιλτον είχε κάνει έναν ακόμα ταχύτερο γύρο και στο ξεκίνημα του τρίτου -και αποφασιστικού- μέρους των κατατακτήριων δοκιμών, έμοιαζε το μεγάλο φαβορί. Ο Βρετανός άλλωστε έχει και την ποινή των 5 θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής. Στο Q3 ο Βρετανός δεν έδειξε να κόβει ρυθμό και ήταν ταχύτερος στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών, μπροστά από τον Φερστάπεν. Όλα έδειχναν σε μία ακόμα μονομαχία.

Off they go on their final runs



This could be close #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/ExIzbgrBJb — Formula 1 (@F1) November 12, 2021

Στα τελευταία λεπτά του Q3 οι οδηγοί έβαλαν άλλο ένα σετ μαλακών ελαστικών και βγήκαν για την τελευταία τους προσπάθεια. Η κυριαρχία του Χάμιλτον δεν αμφισβητήθηκε ούτε τώρα και ο Βρετανός, βελτιώνοντας το χρόνο του, εξασφάλισε την πρώτη θέση στις κατατακτήριες. Ο Μαξ Φερστάπεν διατηρήθηκε στη 2η θέση, ενώ ο Μπότας έμεινε στην 3η θέση, με τον Σέρχιο Πέρεζ να ακολουθεί στην 4η με διαφορά μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στις επόμενες θέσεις ακολούθησαν οι Γκασλί. Σάινθ, Λεκλέρ, Νόρις, Ρικάρντο και Αλόνσο.

O Αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 21:30 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 24 γύρων. Την εξέλιξή του θα μπορέιτε να παρακολουθήσετε όπως πάντα μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων GP Βραζιλίας