MotoGP Κατάρ FP3: Ο Μπαστιανίνι έφερε ανατροπές, δράμα για τον Κουαρταραρό

O Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Κατάρ, εκτός 10άδας ο πρωταθλητής.

Η δράση για το MotoGP συνεχίστηκε στην πίστα του Λοσέιλ, με το FP3 του GP Κατάρ να αποδεικνύεται μία ανατρεπτική διαδικασία, παρά το γεγονός πως οι ομάδες επέλεξαν να εστιάσουν περισσότερο στο στήσιμο των μοτοσικλετών τους. Όλα άλλαξαν στο τέλος του FP3, όπου ο Ενέα Μπαστιανίνι έγραψε τον ταχύτερο γύρο του πρωινού σκέλους και πέταξε εκτός Q2 τον παγκόσμιο πρωταθλητή Φάμπιο Κουαρταραρό.

Ο αναβάτης της Gresini Racing βγήκε στα τελευταία λεπτά για να γράψει μία γρήγορη προσπάθεια. O Ιταλός κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά και έγραψε το 1:53,790, που τον έβαλε άνετα μέσα στη 10άδα. Ακόμη ένας αναβάτης που βελτίωσε σημαντικά ήταν ο Πολ Εσπαργκαρό της Honda 0,013 δευτ. πίσω από τον Μπαστιανίνι. Στην 3η θέση ακολούθησε ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati, ο οποίος έκλεισε μάλιστα στην 8η θέση των συνδυασμένων αποτελεσμάτων.

Can @FabioQ20 overcome Yamaha's top speed deficit this weekend? 🤔



His strong pace yesterday suggests he might just be able to 👀#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/dY2IcAYMwS