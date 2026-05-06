«Θέλω να καταλάβω τι συνέβη»: Ο Σαρλ Λεκλέρ ζητά εσωτερική έρευνα στη Scuderia Ferrari για τη μεγάλη φθορά των ελαστικών και την απώλεια ρυθμού στο Grand Prix Μαϊάμι.

Η Ferrari έφυγε από το Μαϊάμι με περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις, καθώς η πολλά υποσχόμενη εμφάνιση του Σάββατου δεν μεταφράστηκε σε ανάλογο αποτέλεσμα στον αγώνα της Κυριακής. Ο Σαρλ Λεκλέρ, εμφανώς προβληματισμένος, ζήτησε από την ομάδα του να διεξάγει λεπτομερή έρευνα για την απότομη πτώση της απόδοσης της SF-26.

Ο Μονεγάσκος οδηγός, ο οποίος τερμάτισε τελικά στην 8η θέση (μετά την επιβολή ποινής), είδε τον καλό ρυθμό που είχε στο Sprint και στις κατατακτήριες δοκιμές να «εξατμίζεται» κατά τη διάρκεια των 57 γύρων του Grand Prix. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή πάλεψε για την κορυφή με τους Κίμι Αντονέλι και Λάντο Νόρις, η συνέχεια ήταν απογοητευτική.

Η δυσεξήγητη πτώση της απόδοσης

Ο Λεκλέρ δεν έκρυψε την επιθυμία του να φτάσει η ομάδα στο βάθος του προβλήματος, καθώς η διαφορά στην αίσθηση του μονοθεσίου μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ήταν χαοτική. Ενώ το Σάββατο η SF-26 έδειχνε ικανή για το βάθρο, την Κυριακή ο 28χρονος οδηγός βρέθηκε να αμύνεται απέναντι στους Όσκαρ Πιάστρι και Τζορτζ Ράσελ.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο Λεκλέρ ήταν ξεκάθαρος: «Πρέπει να το κοιτάξουμε. Χάσαμε πολλή απόδοση σε σύγκριση με το Σάββατο. Και θα ήθελα να καταλάβω ακριβώς τι συνέβη εκεί». Η ανησυχία του πηγάζει από το γεγονός ότι η Ferrari δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων, μένοντας πίσω στην εξέλιξη του αγώνα.

Το πρόβλημα με τα ελαστικά και η στρατηγική

Η διαχείριση των ελαστικών αποδείχθηκε η «αχίλλειος πτέρνα» της Scuderia στη Φλόριντα. Η υψηλή φθορά περιόρισε τις επιλογές του Λεκλέρ και τον ανάγκασε σε μια παθητική στάση, ειδικά μετά το πρώτο pit stop που έγινε υπό την πίεση της Mercedes.

Αναλύοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ο Μονεγάσκος δήλωσε: «Με τη μέση γόμα ελαστικών δεν ήμασταν δυνατοί. Είχαμε τεράστια φθορά. Με τη σκληρή γόμα, δεν ήταν καλά στην αρχή, μετά ο ρυθμός ανέβηκε κάπως και ήταν λίγο καλύτερα. Αλλά ποτέ δεν έφτασε στο επίπεδο που είχαμε στο Sprint».