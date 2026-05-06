BMW RS: 50 Χρόνια στο προσκήνιο

Η BMW Motorrad γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας των μοντέλων RS στην παραγωγή και στους αγώνες.

Για δεκαετίες το «RS» στις αγωνιστικές μοτοσικλέτες της BMW Motorrad σήμαινε «Rennsport» (racing). Από την παρουσίαση του R 100 RS το 1976 όμως, χαρακτηρίζει τα μοντέλα παραγωγής της BMW ως μοτοσικλέτες «Reise und Sport» (travel & sport).

Τα μοντέλα RS εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο ταξιδιωτική άνεση και σπορ οδήγηση. Ως η πρώτη στην κατηγορία μοτοσικλέτα μαζικής παραγωγής στον κόσμο, το R 100 RS του 1976 εισήγαγε πλήρες φέρινγκ με βάσεις έδρασης στο πλαίσιο, εξελιγμένο σε αεροδυναμική σήραγγα, διαμορφώνοντας την κατηγορία των sport touring όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Με το R 1300 RS που παρουσιάστηκε πέρυσι, η BMW Motorrad συνεχίζει μια παράδοση 50 ετών, φέρνοντας μια sport tourer με δικύλινδρο boxer κινητήρα που μεταφέρει στο μέλλον τη φιλοσοφία RS. Από σπορ οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους και δυναμικές διαδρομές με συνεπιβάτη, έως ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το R 1300 RS ανοίγει νέες προοπτικές στην κατηγορία των sport touring.

Για το σκοπό αυτό, το R 1300 RS ανεβάζει τον τεχνικό πήχη σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Με έμφαση στη δυναμική οδήγηση, είναι αισθητά πιο σπορ από τον προκάτοχό της, χάρη σε νέο κινητήρα, πλαίσιο και αεροδυναμική, διατηρώντας παράλληλα τις διαχρονικές αρετές της σειράς RS: άνεση στο ταξίδι και δυνατότητα για μεγάλες αποστάσεις. Με λίγα λόγια, το R 1300 RS περνά στην έβδομη γενιά του, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της σειράς RS με boxer κινητήρες. Η ευελιξία με την οποία η BMW Motorrad εφάρμοσε το μότο «travel and sport» στις μοτοσικλέτες παραγωγής της αποδεικνύεται όχι μόνο από τα μοντέλα με τον θρυλικό δικύλινδρο boxer κινητήρα, ο οποίος παράγεται στη βασική του μορφή εδώ και 103 χρόνια. Με τετρακύλινδρη τεχνολογία, το concept RS αποδείχθηκε μια εξαιρετική λύση στη σειρά K της BMW Motorrad, καθώς συνδύασε ιδανικά τα touring χαρακτηριστικά, την άνεση στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και τις σπορ επιδόσεις.

Με αφορμή την επέτειο των «50 χρόνων παραγωγής μοτοσικλετών BMW RS», η BMW Motorrad ανατρέχει στα σημαντικότερα ορόσημα της ιστορίας τους:

Τα διβάλβιδα boxer RS

R 100 RS

Το R 100 RS ήταν η τρίτη μοτοσικλέτα της BMW που εξοπλίστηκε με τον κινητήρα boxer 1000cc και παρουσιάστηκε στην έκθεση IFMA το 1976. Ήταν η πρώτη μοτοσικλέτα παραγωγής στον κόσμο που διέθετε στάνταρ ολόσωμο φέρινγκ, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένο από τoν Pininfarina και βαμμένο σε γαλάζιο, λαμπερό μεταλλικό ασημί χρώμα. Προσέφερε απαράμιλλη προστασία από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες και επέτρεπε εκπληκτικά υψηλές μέσες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο με χαλαρή θέση οδήγησης. Η BMW Motorrad έδωσε έτσι νέα ερμηνεία στη συντομογραφία RS, από «Rennsport» σε «Reisesport» («travel and sport»). Το 1984, τελευταίο έτος παραγωγής τoυ, η BMW γιόρτασε το μοντέλο με την έκδοση R 100 RS Classic 500 σε περιορισμένη παραγωγή 500 αντιτύπων, με δίχρωμη βαφή Madison Grey / Alaska Blue και λευκές ρίγες.

R 100 RS Nardò Record Bike

Στις 29 και 30 Οκτωβρίου 1977, η BMW Motorrad επιχείρησε να καταρρίψει διάφορα παγκόσμια ρεκόρ στο Nardò της Ιταλίας, με ένα τροποποιημένο R 100 RS, συγκεκριμένα στις αποστάσεις των 10, 100, 1.000 χιλιομέτρων και σε δοκιμασίες διάρκειας 1, 6, 12 και 24 ωρών. Ο Helmut Dähne, σε συνεργασία με τον ειδικό κινητήρων Helmut Bucher, αύξησε την απόδοση του boxer κινητήρα σε 84Ηp. Με πίσω τροχό 19 ιντσών και χωρίς το κάτω τμήμα του φέρινγκ, η μοτοσικλέτα έφτασε τα 220km/h. Συνολικά, η ομάδα της BMW Motorrad κατέκτησε πέντε νέα παγκόσμια ρεκόρ: στα 10 και στα 100 χλμ., στις 6, 12 ώρες και 24 ώρες.

R 100 RS (Monolever)

Για τους φίλους των μεγάλων δικύλινδρων κινητήρων boxer 1000cc, τα μοντέλα K 75 και K 100 με τρικύλινδρους και τετρακύλινδρους κινητήρες αντίστοιχα, καθώς και τα boxer 800cc, δεν θεωρούνταν πραγματικές εναλλακτικές. Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, οι εκκλήσεις για την επιστροφή του μεγάλου boxer γίνονταν όλο και πιο επίμονες. Με αυτό το δεδομένο, ουδεμία έκπληξη προκάλεσε η παρουσίαση της R 100 RS Monolever στην IFMA του 1986. Αρχικά σχεδιασμένo ως ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής 1.000 μονάδων, η BMW επανέφερε τo R 100 RS στη μόνιμη γκάμα της λόγω της υψηλής ζήτησης και τo κατασκεύαζε μέχρι το 1992.

Τα τετραβάλβδια boxer RS

R 1100 RS

To R 1100 RS παρουσιάστηκε το 1993, μεταφέροντας την ιδέα του αερόψυκτου δικύλινδρου κινητήρα boxer στο μέλλον, με τεχνολογία τεσσάρων βαλβίδων, ψύξη αέρα/λαδιού και σύγχρονη ψηφιακή ανάφλεξη με ψεκασμό καυσίμου. Ο νέος boxer 1100cc προσέφερε 50% περισσότερη ισχύ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά δικύλινδρων κινητήρων, καταναλώνοντας παράλληλα λιγότερο καύσιμο. Η BMW παρουσίασε επίσης ένα καινοτόμο σύστημα εμπρός ανάρτησης με την ονομασία Telelever, που προσέφερε υψηλή άνεση και εξαιρετική σταθερότητα κατά το φρενάρισμα.

R 1150 RS

Όταν το R 1150 GS έκανε το ντεμπούτο του το 1999, πολλοί αναβάτες αναρωτήθηκαν γιατί το R 1100 RS δεν εξοπλίστηκε πρώτο με τον αναβαθμισμένο κινητήρα των 1130cc. Η BMW αρχικά περίμενε ότι το R 1100 S, που παρουσιάστηκε το 1998, θα λειτουργούσε ως ο πιο σπορ διάδοχος του R 1100 RS. Ωστόσο, πολλοί αναβάτες R 1100 RS δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εξέλιξη του R 1100 S. Όταν το R 1150 RT κυκλοφόρησε το 2001, αυξήθηκε η ζήτηση για ένα πιο ισχυρό RS. Ενώ δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για πλήρη επανασχεδιασμό, η BMW παρουσίασε το R 1150 RS το φθινόπωρο του 2001, συνδυάζοντας τον κινητήρα και την εξάτμιση του RT με το γνώριμο φέρινγκ του R 1100 RS. Το νέο R 1150 RS διέθετε επίσης νέα χρώματα και ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά με πλήρες φέρινγκ.

R 1200 RS

Το R 1200 RS, που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2014 στην Intermot, αντιπροσώπευε την πέμπτη γενιά μοτοσυκλετών RS με κινητήρα boxer. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν ο υγρόψυκτος κινητήρας boxer με κάθετη αντί για οριζόντια ροή. Αποδίδοντας ισχύ 125Ηp και ροπή 125Nm, προσέφερε εξαιρετικές επιδόσεις και ομαλή λειτουργία. Επιπλέον, εισήγαγε την ημιενεργή ανάρτηση BMW Dynamic ESA.

R 1250 RS

Το R 1250 RS, που παρουσιάστηκε στην EICMA 2018 στο Μιλάνο, διέθετε κινητήρα boxer 1254cc με ισχύ 136Hp και σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων BMW ShiftCam. Τα πλεονεκτήματα περιελάμβαναν βελτιωμένη πλήρωση κυλίνδρων και υψηλότερη ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Το πλαίσιο περιελάμβανε ατσάλινο κύριο πλαίσιο, ανεστραμμένο πιρούνι, μονόμπρατσο ψαλίδι, Dynamic Traction Control, καθώς και προαιρετικό σύστημα Dynamic ESA «Next Generation» με αυτόματη αντιστάθμιση φορτίου.

R 1300 RS

Το R 1300 RS είναι η πιο πρόσφατη sport-touring μοτοσικλέτα με εξελιγμένο κινητήρα boxer και δυναμικό σχεδιασμό. Με κυβισμό 1.300cc και ισχύ 145Hp διαθέτει τον πιο ισχυρό κινητήρα boxer παραγωγής της BMW μέχρι σήμερα. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται τρία riding modes και σύστημα ελέγχου φρένου κινητήρα Engine Drag Torque Control (MSR). Στα προαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ο αυτόματος βοηθός αλλαγής ταχυτήτων (ASA) και το σύστημα ενεργής ανάρτησης [Dynamic Suspension Adjustment (DSA)] με ρυθμιζόμενη απόσβεση, σκληρότητα ελατηρίων και αντιστάθμιση φορτίου. Είναι επίσης η πρώτη μοτοσικλέτα παραγωγής στον κόσμο με τηλεσκοπικό πιρούνι που διαθέτει ρυθμιζόμενη σκληρότητα ελατηρίων.

Τα τετρακύλινδρα RS

K 100 RS (Διβάλβιδο)

To K 100 RS, που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1983, ήταν το δεύτερο μέλος της νέας οικογένειας K. Τεχνικά όμοια με το βασικό μοντέλο K 100, διέθετε ένα σύγχρονο μισό φέρινγκ με αεροδυναμικές ιδιότητες. Το χαμηλό κέντρο βάρους, αποτέλεσμα της οριζόντιας τοποθέτησης του κινητήρα, σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό συνολικό βάρος, το καθιστούσε ευέλικτο και απολαυστικό στην οδήγηση, ακόμα και εκτός αυτοκινητοδρόμου. Παρέμεινε οικεία εικόνα στους δρόμους ακόμη και 30 χρόνια μετά την παρουσίασή του.

K 100 RS (Τετραβάλβιδο)

Το 1989 παρουσιάστηκε το εκσυγχρονισμένο K 100 RS. Ουσιαστικά ένα K1 με το γνωστό φέρινγκ RS, διέθετε την πλήρη τεχνολογία του ρηξικέλευθου K1. Με σχεδιασμό διπλής σέλας και τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και πάλι πλαϊνές βαλίτσες, προσέλκυσε τους αναβάτες που επιθυμούσαν την τεχνολογία του K1 χωρίς την ακραία αισθητική και τους εγγενείς περιορισμούς που είχε ως touring μοτοσικλέτα.

K 1100 RS

Μετά το ντεμπούτο του K 1100 LT, οι λάτρεις της μάρκας περίμεναν με ανυπομονησία να δουν τον κινητήρα των 1100cc σε πλαίσιο RS. To K 1100 RS έκανε την εμφάνισή του το 1992, με ανανεωμένη σχεδίαση που συνδύαζε το μισό φέρινγκ του K 100 RS με ένα ολοκαίνουργιο κάτω τμήμα. Χάρη στις εξαιρετικές οδηγικές του ιδιότητες και τις ισχυρές συνολικές επιδόσεις, κέρδισε αρκετές συγκριτικές δοκιμές σε περιοδικά μοτοσικλετών.

K 1200 RS

Για πολλά χρόνια η BMW τηρούσε μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ των κατασκευαστών να μην διαθέτουν μοτοσικλέτες με ισχύ άνω των 100 ίππων στη γερμανική αγορά. Αυτό άλλαξε το 1997 με την παρουσίαση του K 1200 RS, που απέδιδε 130Ηp από τον κινητήρα των 1.172cc και έφτανε σε τελική ταχύτητα τα 245 χλμ./ώρα. Ως μεγάλη μοτοσικλέτα, προσέφερε εξαιρετική άνεση στις μεγάλες αποστάσεις και γνώρισε αύξηση πωλήσεων μετά από ένα facelift το 2001.