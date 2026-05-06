Ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια ξεσπά κατά του Μαξ Φερστάπεν και ζητά την επιβολή (πολλών) πόντων ποινής για όσους οδηγούς ασκούν έντονη κριτική στους νέους κανονισμούς.

Μια νέα «φωτιά» άναψε στα paddock της Formula 1, με τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Μαξ Φερστάπεν και των υπολοίπων οδηγών που εκφράζονται αρνητικά για τους κανονισμούς του 2026. Μιλώντας στο podcast «Chequered Flag» του BBC, ο Κολομβιανός πρώην οδηγός των Williams και McLaren υποστήριξε ότι η δημόσια δυσφήμηση του αθλήματος πρέπει να επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

Η ένταση γύρω από τους κανονισμούς του 2026 έχει κορυφωθεί, με πολλούς οδηγούς να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμπεριφορά των μελλοντικών μονοθεσίων. Ο Φερστάπεν υπήρξε ο πιο ηχηρός επικριτής, συγκρίνοντας την εμπειρία οδήγησης με παιχνίδια όπως το Mario Kart, κάτι που προκάλεσε την οργή του Μοντόγια.

«Πρέπει να σέβεσαι το άθλημα από το οποίο ζεις»

Ο Μοντόγια ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τη στάση που πρέπει να κρατούν οι επαγγελματίες οδηγοί απέναντι στη Formula 1. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Ντέιμον Χιλ και τον Χάρι Μπέντζαμιν, τόνισε ότι οι οδηγοί οφείλουν να προστατεύουν το προϊόν που τους προσφέρει τη δυνατότητα να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Μοντόγια δήλωσε: «Πρέπει να σέβεσαι το άθλημα. Για μένα, αυτό που έκαναν οι οδηγοί… Είμαι εντάξει με το να μη σου αρέσουν οι κανονισμοί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλούσες για αυτό από το οποίο ζεις και για το ίδιο σου το άθλημα, θα έπρεπε να… θα έπρεπε να υπάρχουν συνέπειες για αυτό».

Η πρόταση του Μοντόγια

Όταν ο Ντέιμον Χιλ τον ρώτησε αν εννοεί την επιβολή προστίμου στον Μαξ Φερστάπεν για τις αρνητικές του δηλώσεις, ο Μοντόγια πρότεινε μια πολύ πιο σκληρή προσέγγιση. Η απάντησή του ήταν ακαριαία: «Αποκλείστε τον». Στην ερώτηση αν εννοεί τον αποκλεισμό του από έναν αγώνα, ο Κολομβιανός εξήγησε τη λογική του πίσω από τη χρήση του συστήματος των πόντων στην άδεια οδήγησης.

«Ναι, προσθέστε επτά πόντους στην άδεια, οκτώ πόντους… Οτιδήποτε κι αν κάνεις μετά, θα σε 'παρκάρουν'. Και σου εγγυώμαι, όλο το μήνυμα θα ήταν διαφορετικό. Δεν λέω "μην είσαι ειλικρινής", αλλά μην έρχεσαι και αποκαλείς ένα μονοθέσιο της F1 "Mario Kart"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοντόγια, θεωρώντας ότι ο φόβος του αποκλεισμού θα ανάγκαζε τους οδηγούς να προσέχουν τα λόγια τους.

Το παρασκήνιο με τον Χέλμουτ Μάρκο

Πολλοί αναλυτές συνδέουν τη σκληρή στάση του Μοντόγια με την παλιά του κόντρα με τον Χέλμουτ Μάρκο, τον ισχυρό άνδρα της Red Bull και στενό σύμμαχο του Φερστάπεν. Η σχέση των δύο ανδρών είναι τεταμένη από το 1997, όταν ο Μοντόγια αγωνιζόταν στη Formula 3000, με τον Μάρκο να τον έχει αποκαλέσει πρόσφατα «τεμπέλη» που δεν εκμεταλλεύτηκε το ταλέντο του.

Παρά το γεγονός ότι ο Μοντόγια υπήρξε ένας από τους πιο «ατίθασους» οδηγούς της γενιάς του, πλέον φαίνεται να συντάσσεται με την πλευρά των κατόχων των εμπορικών δικαιωμάτων, οι οποίοι πιέζουν τις ομάδες να περιορίσουν τη γκρίνια των πιλότων τους. Μένει να φανεί αν η FIA θα υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή ή αν η ελευθερία λόγου των οδηγών θα παραμείνει ανέπαφη.