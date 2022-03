Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 υπέγραψε πενταετή επέκταση του συμβολαίου του με τη Red Bull Racing, το οποίο θα του αποφέρει αποδοχές ρεκόρ.

Οι φήμες έγιναν πραγματικότητα και ο Μαξ Φερστάπεν δεσμεύτηκε με τη Red Bull Racing για επιπλέον πέντε χρόνια, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την αυστριακή ομάδα. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Formula 1 για το 2021 θα παραμείνει κάτοικος του Μίλτον Κέινς μέχρι το 2028. Το υπάρχον συμβόλαιό του έληγε στο τέλος του 2023.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια συμβόλαιο στην ιστορία της Red Bull Racing. Μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια συμβόλαιο στην ιστορία της Formula 1. Οι ετήσιες απολαβές του 24χρονου Ολλανδού φημολογείται ότι αγγίζουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ!

Με αφορμή την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Ολλανδός δήλωσε: «Απολαμβάνω πραγματικά να είμαι μέλος της Red Bull Racing, οπότε η επιλογή του να παραμείνω με την ομάδα ως το 2028 ήταν εύκολη. Αγαπώ την ομάδα και το 2021 ήταν πραγματικά τρομερό, ο στόχος μας από το 2016 ήταν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το καταφέραμε. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε το νούμερο 1 στo μονοθέσιό μας και τα επόμενα χρόνια».

O Φερστάπεν έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2015 με την Toro Rosso, ενώ στο GP Ισπανίας του 2016 προάχθηκε στη Red Bull Racing και κέρδισε μάλιστα τον αγώνα εκείνο. Έτσι έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία της Formula 1, πριν καν ενηλικιωθεί.

Έκτοτε έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων οδηγών της τωρινής γενιάς, επικρατώντας μάλιστα των teammate του. Το 2022 είναι η πρώτη φορά που ο Ολλανδός θα έχει τον ίδιο teammate για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν από το 2018. Ο Σέρτζιο Πέρεζ είχε μία σεζόν με σκαμπανεβάσματα το 2021, όμως κατάφερε να κερδίσει μία ακόμη ευκαιρία στην ομάδα.

Το συμβόλαιο του Μαξ Φερστάπεν θα τον διατηρήσει στην ομάδα μέχρι την επόμενη γενιά μονοθεσίων της Formula 1 το 2026. Εκείνη τη χρονιά θα δούμε και τη νέα γενιά κινητήρων, με τη Red Bull Racing να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κατασκευάσει το δικό της κινητήρα, μέσω του Red Bull Powertrains.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, αναφέρθηκε στο νέο συμβόλαιο του Φερστάπεν: «Η ανανέωση του Μαξ Φερστάπεν μέχρι το τέλος του 2028 είναι μία δήλωση των προθέσεών μας για το μέλλον. Θέλουμε ο Φερστάπεν να παραμείνει πρωταθλητής κι επιπλέον δείχνουμε πως είναι μέρος των μακροπρόθεσμων σχεδίων μας».

Η Red Bull Racing οδεύει στη σεζόν του 2022 με τη νέα RB18 που κατά ομολογία της ίδιας της ομάδας, χρειάζεται «δίαιτα». Η αυστριακή ομάδα αναμένεται να φέρει αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της στο τεστ του Μπαχρέιν που θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Μαρτίου.

