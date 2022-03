Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει με τον εναρκτήριο αγώνα στο Κατάρ αυτό το σαββατοκύριακο και υπόσχεται ακόμη περισσότερες μάχες.

Η αγωνιστική σεζόν του 2022 ξεκινάει αυτή την εβδομάδα στο MotoGP. To κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με το GP Κατάρ στην πίστα του Λοσέιλ το τριήμερο 4-6 Μαρτίου. Έπειτα από δύο χειμερινά τεστ σε Μαλαισία και Ινδονησία, οι ομάδες είναι έτοιμες για μία ακόμη συναρπαστική σεζόν.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Φάμπιο Κουαρταραρό, επιθυμεί να διατηρήσει το στέμμα του με τη Yamaha, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται το επόμενο συμβόλαιό του. Ο Γάλλος είναι περιζήτητος στα paddock με τους μνηστήρες να δίνουν σκληρή μάχη για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Η Ducati θέλει να συνεχίσει με το μομέντουμ που τελείωσε το 2021, με τους Πέκο Μπανάια και Τζακ Μίλερ να θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Η Honda θέλει να επιστρέψει στην κορυφή με την ανανεωμένη RC213V και έναν πεινασμένο για νίκες Μαρκ Μάρκεθ.

