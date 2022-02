Η Αμερικανική ομάδα αφαίρεσε άμεσα τα λογότυπα του βασικού χορηγού της από τις VF-22.

Μπορεί η Formula 1 να περιορίστηκε σε μία ανακοίνωση που έλεγε πως παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία (κοινώς σφυρίζει σχεδόν αδιάφορα), όμως ομάδες και οδηγοί κάνουν πιο ουσιαστικές κινήσεις.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Μαξ Φερστάπεν είπε πως δεν πρέπει να υπάρχει Γκραν Πρι σε χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ ξεκαθάρισε πως ακόμα κι αν γίνει ο αγώνας στο Σότσι, δεν θα λάβει μέρος σε αυτόν.

Σε ομαδικό επίπεδο, υπήρξε χθες βράδυ συνάντηση εκπροσώπων των ομάδων για να συζητήσουν του θέμα. Όμως μία από αυτές, έχει άμεσους συσχετισμούς με τη Ρωσία και αναφερόμαστε φυσικά στη Haas.





Παρότι Αμερικανική ομάδα, έχει Ρώσο οδηγό - τον Νικίτα Μάζεπιν. Και βασικός της χορηγός είναι η Uralkali, μία εταιρεία λιπασμάτων με είναι εισαγμένη στο χρηματιστήριο της Μόσχας, κάνει εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες και έχει τζίρο που αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το βασικότερο: ουσιαστικά ανήκει στον Ντμίτρι Μαζεπίν, πατέρα του οδηγού της ομάδας.

Όμως παρότι για μία μικρή ομάδα όπως η Haas όπου κάθε ευρώ, δολάριο ή ρούβλι είναι υπέρ-πολύτιμο για την επιβίωσή της, είναι γνωστοί οι συσχετισμοί του συγκεκριμένου χορηγού με τη ρωσική κυβέρνηση. Το ίδιο και οι προσωπικές σχέσεις του μπαμπά Μάζεπιν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Our first look at the new white livery on the @HaasF1Team car today. Personnel still have Uralkali logos: pic.twitter.com/HeL7JGFFKw