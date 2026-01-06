Στην ιταλική ομάδα δεν πρόκειται να κυνηγήσουν την απόλυτη ταχύτητα στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1, διότι έχουν άλλες προτεραιότητες.

Η Formula 1 θα μπει σε μια εντελώς νέα εποχή το 2026, με ριζικές αλλαγές τόσο στις μονάδες ισχύος όσο και στα μονοθέσια. Το εύρος των νέων κανονισμών έχει οδηγήσει του σπορ και τις ομάδες στην απόφαση για τρία ξεχωριστά τεστ προετοιμασίας πριν από την έναρξη της σεζόν, κάτι πρωτόγνωρο για τα σύγχρονα δεδομένα του σπορ.

Συγκεκριμένα, τα χειμερινά τεστ είναι:

Βαρκελώνη: 26–30 Ιανουαρίου

Μπαχρέιν: 11–13 Φεβρουαρίου

Μπαχρέιν: 18–20 Φεβρουαρίου

Το πρώτο τεστ στην Καταλονία θα διεξαχθεί μάλιστα κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό θα δώσει στις ομάδες τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς χωρίς να βρίσκονται σε κοινή θέα.

Περισσότερες δοκιμές, περισσότερα δεδομένα

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ξεκαθάρισε ότι στο πρώτο τεστ της σεζόν η απόλυτη απόδοση των μονοθεσίων θα είναι δευτερεύουσας σημασίας, λόγω της πολυπλοκότητας των αλλαγών που έρχονται το 2026. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ελαφρύτερα και μικρότερα μονοθέσια, με αυξημένο ρόλο της ηλεκτρικής ισχύος, γεγονός που μεταβάλλει ριζικά τη φιλοσοφία σχεδιασμού και εξέλιξης.

«Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε εννέα ημέρες δοκιμών. Τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια είχαμε μόλις τρεις. Είναι πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα», ανέφερε αρχικά.

Αξιοπιστία και χιλιόμετρα, όχι χρόνοι

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ferrari, ο βασικός στόχος στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα είναι η αξιοπιστία και η συλλογή δεδομένων, όχι οι επιδόσεις.

Όπως τόνισε, η απώλεια χιλιομέτρων στην αρχή μιας σεζόν μπορεί να αποβεί καθοριστική, παραπέμποντας στα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ferrari στο ξεκίνημα του 2025, όταν τεχνικά ζητήματα και αποβολές κόστισαν πολύτιμο χρόνο εξέλιξης.

«Το πρώτο ζητούμενο στη Βαρκελώνη θα είναι να γράψουμε χιλιόμετρα, να κατανοήσουμε την αξιοπιστία του μονοθεσίου και να εντοπίσουμε πού χρειάζεται άμεση βελτίωση. Αν ανακαλύψεις κάτι στο Μπαχρέιν, δεν θα υπάρχει χρόνος να αντιδράσεις πριν από την Αυστραλία», εξήγησε.

Ένα πρωτάθλημα αντοχής

Ο Γάλλος εκτιμά ότι όλες οι ομάδες θα εμφανιστούν στο πρώτο τεστ με μια αρχική έκδοση των μονοθεσίων τους —ένα «spec A», όπως το χαρακτήρισε— το οποίο θα διαφέρει αισθητά από εκείνο που θα αγωνιστεί στη Μελβούρνη. Κατά τον ίδιο, αυτό ακριβώς θα καθορίσει τη νέα κανονιστική εποχή της Formula 1: όχι η εικόνα του πρώτου αγώνα, αλλά η ικανότητα συνεχούς και ταχείας εξέλιξης μέσα στη σεζόν.

«Το 2026 δεν θα κριθεί από την πρώτη φωτογραφία της χρονιάς ούτε από μια νίκη στην Αυστραλία. Θα είναι μια σεζόν εξέλιξης, προσαρμογής και γρήγορης αντίδρασης».

Ο Βασέρ έκλεισε ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο πρωτάθλημα δεν θα κριθεί νωρίς, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων στους πρώτους αγώνες: «Η σεζόν δεν θα τελειώσει στην Αυστραλία, είτε είμαστε πρώτοι είτε δέκατοι. Θα είναι μια μακρά διαδρομή για όλους».

