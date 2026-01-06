Στην αυστριακή ομάδα δίνουν μάχη με το χρόνο ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για το ξεκίνημα της νέας εποχής στη Formula 1.

Η Red Bull Racing δεν κρύβει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενόψει του πρώτου επίσημου τεστ της Formula 1 για το 2026. Μάλιστα, ο επικεφαλής μηχανικός της ομάδας του Μίλτον Κινς, Πολ Μόναχαν, παραδέχθηκε ότι η προετοιμασία του νέου μονοθεσίου είναι «αγώνας με τον χρόνο».

Τα μονοθέσια της νέας εποχής της F1 θα βγουν για πρώτη φορά στην πίστα στα τέλη Ιανουαρίου, στο ιδιωτικό τεστ της Βαρκελώνης, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και θα διαρκέσει πέντε ημέρες. Κάθε ομάδα, ωστόσο, θα έχει δικαίωμα χρήσης της πίστας για τρεις από αυτές.

Πίεση χρόνου σημαίνει πειραματισμοί

Ο Μόναχαν ξεκαθάρισε ότι, παρά τις δυσκολίες, η Red Bull δεν σκοπεύει να παρουσιάσει πολλαπλές εκδόσεις του μονοθεσίου ή «πακέτα εντυπώσεων», επιλέγοντας συνειδητά μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση.

«Θα είναι πραγματικά δύσκολο να φτάσουμε έτοιμοι στη Βαρκελώνη. Αν νομίζει κάποιος ότι θα εμφανιστούμε με δύο διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος, μία πραγματική και μία παραπλανητική, αυτό δεν ισχύει».

Όπως τόνισε, ο βασικός στόχος του πρώτου τεστ είναι η λειτουργικότητα και η συλλογή δεδομένων, όχι η σύγκριση επιδόσεων: «Αν το αυτοκίνητο δουλέψει σωστά και μπορέσουμε να το θέσουμε σε κανονικό πρόγραμμα, τότε έχουμε μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε».

Πραγματική εικόνα στο Μπαχρέιν – όχι στη Βαρκελώνη

Σύμφωνα με τον Βρετανό, μόνο στο δεύτερο τεστ του Μπαχρέιν θα αρχίσει να διαμορφώνεται μια πρώτη, έστω ατελής, εικόνα της δυναμικής του grid. Ακόμη κι εκεί, όμως, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

«Μιλάμε για πρωτότυπα μονοθέσια. Μπορούν να αλλάξουν. Αν κάτι δεν λειτουργεί, υπάρχει χρόνος να το εξελίξουμε και να το βελτιώσουμε πριν την Αυστραλία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει για όλους τους μεγάλους κατασκευαστές.

Η Red Bull, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, ποντάρει στο αυξημένο πρόγραμμα δοκιμών για να καλύψει τα κενά που αναπόφευκτα θα προκύψουν στην αρχή της νέας εποχής, με τον Μόναχαν να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η ομάδα «θα πατήσει σωστά από την πρώτη κιόλας έξοδο στην πίστα».

