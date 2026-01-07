Ο Μεξικανος αποκαλύπτει πώς λειτούργησε εκ των έσω η Red Bull Racing και τις συνθήκες ανισότητας που είχε να αντιμετωπίσει για τέσσερα χρόνια.

Ο Σέρχιο Πέρεζ άνοιξε εκ νέου τον φάκελο της τετραετούς θητείας του στη Red Bull Racing. Ο Μεξικανός έριξε φως στη λειτουργία μιας ομάδας που γνώρισε ιστορική επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ακολούθησε μια ξεκάθαρη αγωνιστική κατεύθυνση γύρω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Πέρεζ εντάχθηκε στη Red Bull το 2021, προερχόμενος από μια μακρά διαδρομή σε Sauber, McLaren και Force India/Racing Point. Στα πρώτα του χρόνια στο Μίλτον Κινς, τα αποτελέσματα δικαίωσαν την επιλογή του: τέταρτη θέση στο Πρωτάθλημα Οδηγών το 2021, τρίτη το 2022 και δεύτερη το 2023, συμβάλλοντας καθοριστικά και στις κατακτήσεις τίτλων της ομάδας στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και όσο το τεχνικό πακέτο εξελισσόταν, ο Πέρεζ παραδέχεται ότι η προσαρμογή στο μονοθέσιο γινόταν ολοένα και πιο απαιτητική. Το 2024 έκλεισε με τον ίδιο στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, σε μια σεζόν όπου η απόδοση της Red Bull παρέμενε υψηλή, αλλά η εσωτερική ισορροπία άλλαζε αισθητά.

Ένα περιβάλλον με σαφείς προτεραιότητες

Μιλώντας στο Cracks Podcast, ο Πέρεζ στάθηκε στη μοναδική φύση της Red Bull, τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά.

«Είχαμε την καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κυριαρχήσουμε στη Formula 1 για πολλά ακόμη χρόνια. Ταυτόχρονα, όμως, πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη ομάδα. Το να είσαι team-mate του Μαξ είναι από μόνο του δύσκολο. Στη Red Bull, αυτό το πλαίσιο γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένο».

Ο Μεξικανός επεσήμανε ότι, όταν εντάχθηκε στην ομάδα, τα αρχικά του αποτελέσματα δημιούργησαν την αίσθηση μιας ομαλής συνύπαρξης, χωρίς όμως να αλλάζει η πραγματική φύση του ρόλου: «Όταν άρχισα να φέρνω αποτελέσματα, πολλοί ξέχασαν πόσο απαιτητικό είναι αυτή η θέση. Εγώ, όμως, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για το επίπεδο της πρόκλησης. Βρέθηκα απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς της Formula 1».

Μία ομάδα αποκλειστικά για τον Φερστάπεν

Καθοριστική, όπως περιγράφει, ήταν η πρώτη του συζήτηση με τον τότε επικεφαλής της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ.

«Μου ξεκαθαρίστηκε από την αρχή. Ο Κρίστιαν μου είπε ότι η ομάδα αγωνίζεται με δύο αυτοκίνητα επειδή έτσι επιβάλλεται από το άθλημα, αλλά το project έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά γύρω από τον Μαξ. Εκείνος είναι το κεντρικό πρόσωπο».

Θέλοντας να τονίσει την ευνοϊκή μεταχείριση που είχε ο Φερστάπεν έναντι του ίδιου, ο Πέρεζ ανέφερε μια ιστορία από το 2024, την τελευταία του σεζόν στους «ταύρους»: «Στο Μπακού η ομάδα τροποποίησε το πάτωμα, το τοποθέτησαν στο δικό μου μονοθέσιο και ήμουν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος από όλους. Πήγαινα εξαιρετικά, ήμουν σε θέση να κερδίσω εκείνον τον αγώνα και τότε συγκρούστηκα με τον Σάινθ και το μονοθέσιο καταστράφηκε. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν χρησιμοποίησα ποτέ ξανά αυτό το πάτωμα επειδή είχαν απομείνει λίγοι αγώνες και όλα τα υπόλοιπα τα είχαν δώσει στον Μαξ. Από τότε, βρισκόμουν ήδη περίπου πέντε αγώνες πίσω σε επίπεδο αναβαθμίσεων. Τι θα είχε συμβεί αν είχα αυτό το μονοθέσιο για το υπόλοιπο της σεζόν; Ποιος ξέρει. Και πιστεύω ότι τα πράγματα συμβαίνουν και για κάποιο λόγο».

Ο Πέρεζ εξήγησε ότι αποδέχθηκε αυτό το πλαίσιο, επιλέγοντας να λειτουργήσει υποστηρικτικά τόσο σε επίπεδο εξέλιξης όσο και στρατηγικής:

«Ήξερα ακριβώς που πήγαινα. Ο ρόλος μου ήταν να βοηθήσω την ομάδα να προχωρήσει μπροστά. To 2022 στην αρχή ήμουν πιο γρήγορος από τον Μαξ στον προσομοιωτή. Όταν ήρθαν οι αναβαθμίσεις, η ομάδα ξεκάθαρα αρχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση του Μαξ. Ακόμη κι αν, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η απόδοσή μου πλησίαζε ή ξεπερνούσε το σημείο αναφοράς, αυτό δημιουργούσε εσωτερικές ισορροπίες που έπρεπε να διαχειριστούν. Η ομάδα παραπονιόταν για τα πάντα. Στη Red Bull, όλα ήταν πρόβλημα. Αν ήμουν πιο γρήγορος από τον Μαξ, ήταν πρόβλημα και δημιουργούσε ένα πολύ τεταμένο περιβάλλον. Αν ήμουν πιο αργός από τον Μαξ, αυτό επίσης ήταν πρόβλημα. Καταλάβαινα ότι αυτές ήταν οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργαζόμουν και, αντί να παραπονιέμαι, προσπάθησα να αξιοποιήσω στο έπακρο την κατάσταση».

Οι δηλώσεις του Πέρεζ σκιαγραφούν με σαφήνεια ένα αγωνιστικό περιβάλλον υψηλής απόδοσης, αλλά και αυστηρής ιεραρχίας, προσφέροντας μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς διαμορφώθηκε η δυναμική στη Red Bull κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Μαξ Φερστάπεν.

Για το 2025, η ομάδα επέλεξε τον Λίαμ Λόσον, ο οποίος αντικαταστάθηκε έπειτα από μόλις δύο αγωνιστικά τριήμερα. Ακολούθησε ο Γιούκι Τσουνόντα, πριν η Red Bull καταλήξει στον Ίσακ Χατζάρ για το 2026, υπογραμμίζοντας τη διαρκή αναζήτηση του «ιδανικού» δεύτερου οδηγού.

