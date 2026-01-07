Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε σύγχρονος «βασιλιάς» της F1, Λιούις Χάμιλτον (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: Ας θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Ο Ιανουάριος είναι όπως φαίνεται μήνας των σπουδαιότερων πρωταθλητών στην ιστορία της Formula 1. Σήμερα θα μάθουμε για τον δεύτερο 7ακις πρωταθλητή του σπορ που γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του. Επιπλέον ένας θρύλος των αγώνων ράλλυ γιορτάζει επίσης, ενώ η Red Bull Racing ανακοίνωσε τον επικεφαλής του προγράμματος F1.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων ράλλυ, Μίκι Μπιαζιόν. Ο Ιταλός κατέκτησε εμφατικά δύο συνεχόμενους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) με τη Lancia, το 1988 και 1989. Συνολικά κέρδισε σε 17 events, με την τελευταία του νίκη να έρχεται στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1993, πίσω από το τιμόνι ενός Ford Escort.

Σαν σήμερα το 1964, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών ο Ρεγκ Πάρνελ, ένας από τους πρώτους «ήρωες» της F1. Ο Βρετανός τερμάτισε 3ος στο πρώτο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1950 στο Σίλβερστον με μια εργοστασιακή Alfa Romeo. Υπήρξε ο βασικός οδηγός της Aston Martin εκείνη την περίοδο, οδηγώντας τα αυτοκίνητά της σε μεγάλους αγώνες ανά την υφήλιο, όπως τις 24 Ώρες Λε Μαν και το Mille Miglia. Μετά την απόσυρσή του από την οδήγηση, ανέλαβε την ηγεσία του αγωνιστικού της τμήματος και την οδήγησε σε ιστορικές στιγμές. Το 1959 υπήρξε ο επικεφαλής της Aston Martin στη νίκη της στις 24 ώρες Λε Μαν. Ύστερα, η ομάδα εισήλθε στην F1 αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου καλά, με το πρόγραμμα να εγκαταλείπεται μερικούς μήνες αργότερα.

Σαν σήμερα το 1985, γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός, Λιούις Χάμιλτον. Από μικρή ηλικία ήταν στην Ακαδημία νέων οδηγών της McLaren και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στους αγώνες ταχύτητας. Κέρδισε το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και το 2007 πήρε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Formula 1 με τη McLaren δίπλα στον τότε παγκόσμιο πρωταθλητή, Φερνάντο Αλόνσο. Από την πρώτη του σεζόν έδειξε την αξία του κερδίζοντας τον Ισπανό στη βαθμολογία (έστω και στην ισοβαθμία) και έχασε τον τίτλο για μόλις ένα βαθμό στην καλύτερη rookie σεζόν στην ιστορία. Ένα χρόνο αργότερα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής σε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε στην ιστορία της F1. Το 2013 πήγε στη Mercedes με την οποία έγραψε ιστορία, φτάνοντας τους 7 παγκόσμιους τίτλους. Είναι ο μοναδικός οδηγός στην ιστορία του έχει τριψήφιο αριθμό νικών και pole position (105 και 104 αντίστοιχα). Ο Χάμιλτον προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον πλανήτη στις αρχές του 2024 όταν υπέγραψε για λογαριασμό της Scuderia Ferrari για την οποία θα οδηγεί από τη νέα σεζόν της Formula 1.

H ιταλική ομάδα ανέβασε στα social media ένα βίντεο με την τούρτα και τις ευχές για τα γενέθλια του Χάμιλτον.

Σαν σήμερα το 2005, η νεοφώτιστη Red Bull Racing ανακοίνωσε τον Κρίστιαν Χόρνερ ως τον επικεφαλής της στην εμπλοκή της στην F1. Ο Χόρνερ, έχοντας αγωνιστεί στη Formula 3000 ελάχιστα χρόνια νωρίτερα, έγινε ο νεότερος επικεφαλής ομάδας στο σπορ. Παρά την κριτική που δέχτηκε, διέψευσε τελικά τα όποια αρνητικά σχόλια φέρνοντας τον Έντριαν Νιούι στην ομάδα ένα χρόνο μετά. Σήμερα θεωρείται ένας εκ των πιο επιτυχημένων επικεφαλής στην ιστορία της Formula 1, έχοντας κερδίσει 8 πρωταθλήματα οδηγών και 6 κατασκευαστών.

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG F1 media