Ο πολύ έμπειρος Λίβιο Σούπο αναλαμβάνει ρόλο αγωνιστικού διευθυντή στην ομάδα MotoGP της Suzuki.

Από αλλού περιμέναμε ηχηρές μεταγραφές στο MotoGP και αλλού μας ήρθαν. Η Suzuki ανακοίνωσε πως ξεκινάει συνεργασία με τον Λίβιο Σούπο, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με Ducati και Honda. O Ιταλός αναλαμβάνει χρέη αγωνιστικού διευθυντή της ιαπωνικής ομάδας στο MotoGP με άμεση εφαρμογή.

Η Suzuki το 2020 σκαρφάλωσε στην κορυφή του MotoGP κατακτώντας τον τίτλο με τον Ζοάν Μιρ. Μεγάλο μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία είχε ο Ντάβιντε Μπρίβιο ο οποίος ήταν αγωνιστικός διευθυντής της ομάδας εκείνη την χρονιά, πριν μετακομίσει στην Formula 1 και την ομάδα της Alpine F1 Team. Από τη στιγμή που έφυγε ο Μπρίβιο από την ομάδα άφησε ένα σημαντικό κενό, με τον Σινίσι Σαχάρα να μην μπορεί να κρατήσει δύο καρπούζια κάτω από μια μασχάλη. Ο Ιάπωνας ήταν επικεφαλής στο project της Suzuki στο MotoGP και αναγκάστηκε να τελέσει και χρέη αγωνιστικού διευθυντή το 2021 μετά τη φυγή του Μπρίβιο.

Η Suzuki λοιπόν αντιλήφθηκε πως χρειάζεται οπωσδήποτε έναν έμπειρο άνθρωπο να αναλάβει τα ηνία της ομάδας και δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή από αυτήν του Λίβιο Σούπο. Ο Ιταλός κουβαλάει μια σπουδαία καριέρα πολλών ετών στα Grand Prix έχοντας συνεργαστεί με την Ducati στην εποχή του Κέισι Στόνερ, ενώ ακολούθησε τον Αυστραλό αναβάτη και στην Honda όταν μετακόμισε στο HRC. Ο Σούπο τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από το MotoGP καθώς ξεκίνησε τη δική το εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων, αλλά τώρα επιστρέφει σε έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.

