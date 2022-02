Το πλάνο της γαλλικής ομάδας είναι να κατακτήσει την κορυφή της Formula 1.

Η Alpine παρουσίασε το φετινό μονοθέσιό της, τη νέα Α522, και παράλληλα η ομάδα επιβεβαίωσε πως θα ξεκινήσει τη σεζόν με έναν ειδικό, πιο ροζ χρωματισμό, για να γιορτάσει τη συνεργασία της με την BWT. Το νέο μονοθέσιο των Γάλλων θα πατήσει για πρώτη φορά πίστα στη Βαρκελώνη, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο χειμερινό τεστ στο διάστημα 23-25 Φεβρουαρίου. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν παραμένουν teammates στην ομάδα για δεύτερη σερί σεζόν και ευελπιστούν να έχουν ένα μονοθέσιο που θα μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας A522, o CEO της Alpine, Λορέν Ρόσι, μίλησε για τις φιλοδοξίες και τους στόχους της ομάδας του: «Ο στόχος το 2021 ήταν να θέσουμε τις βάσεις για τη φετινή χρονιά και τις μεγάλες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς. Μάθαμε πολλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Καταφέραμε να σκοράρουμε βαθμούς σε 20 από τους 22 αγώνες, κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Καταφέραμε να διατηρήσουμε την 5η θέση, κάτι που ήταν το ο στόχος μας και το καταφέραμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την απόδοσή μας. Έχουμε ξεκινήσει ένα ταξίδι για την κορυφή - ένα ταξίδι 100 αγώνων που χρειάζεται βελτίωση βήμα-βήμα. Αυτό σημαίνει πως το λιγότερο πρέπει να έχουμε ως στόχο την 5η θέση. Προς ώρας έχουμε πετύχει τους στόχους μας στα εργοστάσια, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές».

Ο Ρόσι αναγνωρίζει τη σημασία των νέων τεχνικών κανονισμών και τονίζει πως πρόκειται για μία ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί η Alpine: «Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί θα αλλάξουν το τοπίο. Είναι συναρπαστικό, πρόκειται για μια νέα ευκαιρία. Αλλά μόνο όταν πατήσουμε πίστα θα ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να βελτιωθούμε. Πρέπει να δούμε πρόοδο. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε πού θα βρισκόμαστε στο τέλος, τι πρόοδο θα έχουμε κάνει προς την κορυφή της Formula 1. To μομέντουμ είναι πολύ σημαντικό».

Η Alpine επιβεβαίωσε με το νέο της μονοθέσιο πως προχώρησε σε μεγάλες τεχνικές αλλαγές στον κινητήρα της. Η μονάδα ισχύος χρειάζεται 15% λιγότερη ψύξη και παράλληλα άλλαξε η διάταξή της και μίκρυνε το μέγεθός της.

Δείτε την παρουσίαση της νέας Alpine A522 στο παρακάτω βίντεο.

