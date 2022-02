Το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στην πίστα, λίγο πριν την έναρξη των χειμερινών δοκιμών.

Η νέα εποχή της Formula 1 πλησιάζει και οι ομάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βαρκελώνη όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τεστ χειμερινών δοκιμών στις 23-25 Φεβρουαρίου. Όμως πριν από την έναρξή τους, ορισμένες πραγματοποιούν τα καθιερωμένα τους κινηματογραφικά shakedown, ώστε να εξασφαλίσουν πως τα συστήματα των αγωνιστικών τους αυτοκινήτων λειτουργούν κανονικά.

Η Haas πραγματοποίησε τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου το δικό της shakedown και μας έδειξε την πραγματική VF-22. Το ίδιο είχε προγραμματίσει όμως να κάνει και η McLaren με την MCL36. To μονοθέσιο είχε παρουσιαστεί πριν από λίγες ημέρες στο εργοστάσιό της βρετανικής ομάδας στο Ουόκινγκ και είναι από τα πιο επαναστατικά του 2022. Η MCL36 είναι το μοναδικό μονοθέσιο που έχει pull-rod ανάρτηση στο εμπρός μέρος και push-rod ανάρτηση στο πίσω μέρος.

OK McLaren fans, it’s here. The #MCL36 leaves the garage for the first time! 🔥 pic.twitter.com/GZpRmsw25X