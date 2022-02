Το μονοθέσιο της αμερικανικής ομάδας της Formula 1, βρέθηκε στην πίστα της Βαρκελώνης, με τον Νικίτα Μαζέπιν στο τιμόνι.

Η Haas είναι με κάθε επισημότητα έτοιμη για την αγωνιστική σεζόν της Formula 1. H αμερικανική ομάδα έκανε την πρώτη της φετινή εμφάνιση στην πίστα της Βαρκελώνης, όπου το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο χειμερινό τεστ της σεζόν. Η αποκάλυψη αυτή έγινε στο πλαίσιο του shakedown 100 χιλιομέτρων που έκανε η Haas, με τον Νικίτα Μαζέπιν να είναι ο οδηγός που οδήγησε πρώτος τη νέα VF-22.

Η αμερικανική ομάδα είχε αποκαλύψει πριν από λίγες εβδομάδες ψηφιακές φωτογραφίες του αγωνιστικού της, όπου μας παρουσίαζε παράλληλα και τις μικρές αλλαγές στο χρωματισμό. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη VF-22 για πρώτη φορά με «σάρκα και οστά».

Το μονοθέσιο διαφέρει σημαντικά από τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η Haas. Το εμπρός μέρος φέρει ένα πιο χοντρό ρύγχος και εμπρός αεροτομή που θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή της φετινής Ferrari. Οι εισαγωγές των ψυγείων έχουν σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος, ενώ το οριζόντιο τμήμα των sidepod φέρει αρκετές ομοιότητες με την F1-75.

H Haas δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες και βίντεο του νέου της μονοθεσίου για την αγωνιστική σεζόν του 2022.

And we are GO!



The #VF22 takes to the track for the very first time in Barcelona 💪#HaasF1 pic.twitter.com/SewwEaAjEW