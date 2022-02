Extreme E: Τρομακτικό ατύχημα στη Σαουδική Αραβία (vid)

Η Κριστίν Τζιανπαόλι Ζόνκα τραυματίστηκε στο πόδι και θα χάσει το υπόλοιπο της πρεμιέρας της σεζόν του 2022.

Επεισοδιακές αποδείχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές της πρεμιέρας του 2022 για την Extreme Ε. Το συναρπαστικό μηχανοκίνητου σπορ στο οποίο αγωνίζονται ηλεκτρικά SUV, με τους/τις οδηγούς να μάχονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου είναι έκδηλες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, περνά και το μήνυμα της ισότητας των φύλων, αφού κάθε ομάδα έχει μεικτή σύνθεση.

Όπως και πέρυσι, στην παρθενική σεζόν διεξαγωγής του θεσμού, η πρεμιέρα λαμβάνει χώρα στη Σαουδική Αραβία, μόνο που φέτος είναι κοντά στην πρότυπη πόλη της Νέομ. Φυσικά, σε ερημικό τοπίο. Το οποίο αποδείχθηκε από νωρίς αφιλόξενο.





Στο Q1, η ταχύτερη μέχρι εκείνο το σημείο Κριστίν Τζιανπαόλι Ζόνκα, έχασε τον έλεγχο του Odyssey-21 της Veloce Racing σε μία γρήγορη αριστερή στροφή, σε ένα κατηγορικό κομμάτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αγωνιστικό SUV της να αναποδογυρίσει αρκετές φορές και να ακινητοποιηθεί διαλυμένο.

Μπορείτε να δείτε το συμβάν από διαφορετικές λήψεις, στο video που ακολουθεί…

A HUGE impact.



