Η πρώτη παρουσίαση για το 2026 είναι προ των πυλών, με τις δύο ομάδες της Red Bull στη Formula 1 να ανοίγουν το χορό.

Οι Red Bull Racing και Racing Bulls θα γίνουν οι πρώτες ομάδες που θα αποκαλύψουν τα χρώματα των μονοθεσίων τους για τη σεζόν Formula 1 2026. Η αποκάλυψη θα γίνει σε κοινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με τη Ford.

Η επιλογή της πόλης δεν είναι τυχαία, καθώς το event σηματοδοτεί επίσημα και την έναρξη του προγράμματος Red Bull Powertrains–Ford, ενόψει της νέας εποχής κανονισμών της Formula 1. Μετά τη λήξη της συνεργασίας με τη Honda στο τέλος του 2025, η Red Bull Ραψινγ θα αγωνιστεί το 2026 με μονάδες ισχύος που έχουν εξελιχθεί in-house, σε σύμπραξη με τον αμερικανικό κολοσσό.

Δύο ξεχωριστά events την ίδια ημέρα

Για τις 15 Ιανουαρίου, έχουν προγραμματιστεί δύο ξεχωριστές παρουσιάσεις. Η πρώτη αφορά το αγωνιστικό πλάνο της Ford για το 2026, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αποκάλυψη των χρωματισμών των Red Bull και Racing Bulls για το 2026.

Η συνέντευξη Τύπου της Ford είναι προγραμματισμένη για τις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος. Όσον αφορά τις δύο ομάδες της Red Bull, η παρουσίαση ξεκινά στις 05:00 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος.

Δείτε ζωντανά την παρουσίαση

Η παρουσίαση των Red Bull Racing και Racing Bulls θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού της αυστριακής ομάδας στο YouTube εδώ, ενώ το αντίστοιχο event της Ford θα καλυφθεί από το Ford Racing YouTube channel εδώ.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν οι οδηγοί της RBR, με επικεφαλής τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, καθώς και ο Ίσακ Χατζάρ. Παρών θα είναι και ο team principal Λοράν Μεκίς. Από την πλευρά της Racing Bulls, θα συμμετάσχουν οι οδηγοί Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, μαζί με τον επικεφαλής της ομάδας Άλαν Περμέιν.

Στο Ντιτρόιτ αναμένεται επίσης και ο πρώην οδηγών των δύο ομάδων, Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος από το 2025 έχει αναλάβει ρόλο πρεσβευτή της Ford Racing.

