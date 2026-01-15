Η αμερικανική μάρκα λανσάρει το Ford Loyal+, ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί την αξία ανταλλαγής του παλαιού οχήματος Ford και ισχύει για όλα τα νέα επιβατικά μοντέλα

Η Ford Motor Ελλάς παρουσίασε το Ford Loyal+, ένα νέο πρόγραμμα που απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενους πελάτες της μάρκας και διευκολύνει την αντικατάσταση παλαιότερου οχήματος Ford με καινούργιο, μέσω ανταλλαγής και ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης ή μίσθωσης.

Το πρόγραμμα αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις και καλύπτει όλη τη γκάμα επιβατικών μοντέλων Ford, συμπεριλαμβανομένων των Tourneo Connect και Tourneo Courier, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή αμιγώς ηλεκτρικά.

Πώς λειτουργεί το Ford Loyal+

Μέσω του Ford Loyal+, οι ιδιοκτήτες Ford μπορούν να παραδώσουν το υφιστάμενο όχημά τους σε επίσημο έμπορο της μάρκας και να αξιοποιήσουν την αξία του ως προκαταβολή για την αγορά νέου αυτοκινήτου. Παράλληλα, προσφέρονται λύσεις χρηματοδότησης ή μίσθωσης, προσαρμοσμένες στο προφίλ και τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επιτρέπει και την ανταλλαγή επαγγελματικού Ford με επιβατικό μοντέλο, διευρύνοντας τις επιλογές για επαγγελματίες που θέλουν να αλλάξουν κατηγορία οχήματος.

Άτοκη χρηματοδότηση για ιδιώτες μέσω Ford Finance

Για τους ιδιώτες πελάτες, το Ford Loyal+ συνοδεύεται από χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο μέσω της Ford Finance. Η ελάχιστη προκαταβολή ορίζεται στο 40%, ενώ η διάρκεια του δανείου μπορεί να φτάσει έως και τους 60 μήνες.

Το νέο όχημα καλύπτεται από το πρόγραμμα Ford Protect, που περιλαμβάνει εργοστασιακή εγγύηση, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και προβλεψιμότητας στο κόστος χρήσης.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα για ατομικές επιχειρήσεις

Για επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται μέσω της Ford Lease, προσφέροντας επιπλέον οικονομικό όφελος. Το όφελος αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως μείωση της προκαταβολής, είτε ως χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, ανάλογα με τη λύση που θα επιλεγεί.

Διαδικασία σε τρία βασικά βήματα

Η ένταξη στο Ford Loyal+ ακολουθεί μια απλή διαδικασία:

Επικοινωνία με επίσημο έμπορο Ford και ενημέρωση για τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τεχνικός έλεγχος του οχήματος προς ανταλλαγή (trade-in), όπου απαιτείται.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ή μίσθωσης και, μετά την έγκριση, παράδοση του νέου οχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford εδώ ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ.