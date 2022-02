Η γερμανική ομάδα επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά την «επιστροφή» του Λούις.

Από τη 13η Δεκεμβρίου του 2021 και για σχεδόν δύο μήνες, η Mercedes-AMG Petronas ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο αφήγημα που ήθελε τον Λούις Χάμιλτον να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το μαγικό κόσμο της Formula 1.

Καθώς η πρώτη αντίδρασή της για το πολυσυζητημένο φινάλε έπεσε στο κενό μιας και οι ενστάσεις της απορρίφθηκαν από τους αγωνοδίκες του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, και καθώς ήξερε πως η έφεση δεν θα οδηγούσε κάπου, πολύ έξυπνα προσπάθησε να μετατρέψει μία δυσάρεστη εξέλιξη, σε εργαλείο για το μέλλον.





Ενόσω ο Χάμιλτον έκανε διακοπές και γέμιζε μπαταρίες ενόψει 2022, διατηρούσε θολό τοπίο σχετικά με τις προθέσεις του, χρησιμοποιώντας τη δημοτικότητα του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ως μοχλό πίεσης προς τη FIA. Είτε για να αλλάξουν πρόσωπα, είτε μεθοδολογίες, είτε απλά ως «κάβα» για το μέλλον.

Ώσπου ήρθε η ώρα της επιστροφής. Όχι στη Formula 1, στο προσκήνιο – το έχουμε αναλύσει άλλωστε εκτενώς το θέμα. Κι από τη στιγμή που ο Χάμιλτον δήλωσε «παρών», η Mercedes φροντίζει με κάθε τρόπο να μας τονίζει πως ο ηγέτης της «είναι εδώ». Ήδη έχουμε μετρήσει 5 tweets με αυτό το θέμα!

Μετά τα πρώτα ποσταρίσματα του 37χρονου, στις 7 Φεβρουαρίου ανέβασε μία φωτογραφία του, με εικαστικό που να ενσωματώνει και τα μηνύματα αγάπης του κοινού, με λεζάντα «Καλώς ήλθες πίσω Λούις Χάμιλτον».



Αυτή ήταν η πρώτη, μεγάλη επιβεβαίωση, πως η σύνθεσή της δεν θα έχει εκπλήξεις το 2022 (αν και ο Βρετανός ήταν κανονικά δηλωμένος στις επίσημες συμμετοχές της νέας σεζόν).

Την επόμενη ημέρα μοιράστηκε τις δραστηριότητες του Βρετανού το διάστημα των διακοπών του. Στιγμές ξεγνοιασιάς, μακριά από τις πίστες.

Some wholesome @LewisHamilton content to brighten up your Tuesday. 🥰🥰 pic.twitter.com/0lI00GySvs

Στις 12 Φεβρουαρίου μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό tweet, με εικόνα του μεταμφισμένου Λούις από γυρίσματα για παλαιότερο video, κάνοντας λόγο για μία γνώριμη φιγούρα που τριγυρνούσε στο εργοστάσιο του Μπράκλεϊ.

Just ran into this guy at the factory. Reminds us of someone, but we can't put a finger on it. 👀 pic.twitter.com/xBAmtJbxjo