Σου είπε ποτέ ο Χάμιλτον πως σκέφτεται να τα παρατήσει;

Ο Πάνος Σεϊτανίδης παρουσιάζει θεωρίες και δεδομένα γύρω από τις προθέσεις του Λούις Χάμιλτον ενόψει της νέας σεζόν της Formula 1.

Έλειπε. Τώρα έχει επιστρέψει. Τέσσερις μόνο λέξεις, που ισοπεδώνουν τόσες και τόσες χιλιάδες άλλες, ανούσιες, που γράφτηκαν το τελευταίο δίμηνο σε άρθρα και social media. Ο Λούις Χάμιλτον είναι εδώ, με μπαταρίες φορτισμένες στο 100% και έτοιμος να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα: να δίνει όλο του το είναι κυνηγώντας τους αγωνιστικούς στόχους του.

Είναι εδώ κόντρα στο αφήγημα που τον ήθελε να ρίχνει μαύρη πέτρα και να γυρνά την πλάτη στο σπορ επειδή έχασε τον τίτλο του 2021 όπως τον έχασε.



I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq