Η ιταλική ομάδα ενεργοποίησε για πρώτη φορά την υβριδική μηχανή στο μονοθέσιό της για το 2022.

Μετά τη Haas VF-22, τη Red Bull Racing RB18 (λέμε τώρα), την Aston Martin AMR22 και τη McLaren MCL36, η Scuderia AlphaTauri AT03 θα γίνει τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου το πέμπτο από τα δέκα μονοθέσια που θα μονομαχούν στις πίστες το 2022, που θα αποκαλυφθεί.

Όμως λίγο πριν την παρουσίαση όπου η ιταλική ομάδα ελπίζει να… ερωτευτούμε το νέο της δημιούργημα (Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου γαρ), ήρθε ένα πρώτο, ηχητικό κάλεσμα προς το κοινό της Formula 1.

Ο λόγος για το video teaser της παρουσίασης της AT03 που αφορά την πρώτη ενεργοποίηση, την πρώτη ανάσα της υβριδικής μηχανής που θα κρύβει στα σωθικά της και θα δίνει ώθηση στις προσπάθειες των Πιερ Γκασλί και Γιούκι Τσουνόντα που παραμένουν ως το αγωνιστικό δίδυμο της AlphaTauri.





Μία υβριδική μηχανή «made in Japan», από τη Honda, παρότι φέτος δεν υπάρχουν τα λογότυπα της ιαπωνικής εταιρείας (υπάρχει μόνο το HRC) η οποία έχει επίσημα αποχωρήσει από το σπορ αλλά ανεπίσημα, συνεχίζει να συνεργάζεται με το στρατόπεδο της Red Bull.

Έχει μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πως παρουσιάζεται η υβριδική μηχανή της AT03, σα μία καρδιά που έχει αρχίσει να χτυπά! Περισσότερα στο παρακάτω video..

Όσο για τα επίσημα αποκαλυπτήρια της Scuderia AlphaTauri AT03, θα πραγματοποιηθούν στις 13.00 ώρα Ελλάδας και η ομάδα της Φαένζα που ολοκλήρωσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2021 στην έκτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, μας προϊδέασε για αυτή με ένα επίσης ενδιαφέρον video.

Δείτε το πατώντας play…

Η άλλοτε γνωστή ως Scuderia Toro Rosso ομάδα, έχει από το 2020 υιοθετήσει τα χρώματα και το όνομα του παρακλαδιού μόδας της Red Bull, που ακούει στο όνομα AlphaTauri. Έτσι τα χρώματά της είναι το λευκό και το σκούρο μπλε, τα οποία αναμένεται να διατηρηθούν και στην AT03.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως διέρρευσε στα social media παρακάτω εικόνα που δείχνει μέρος του νέου μονοθεσίου. Περισσότερα, με τον... Βαλεντίνο!

The leak game is strong this season… AT03 livery! Interesting downwash from the sidepods #AlphaTauri pic.twitter.com/qo8zxqIdxO