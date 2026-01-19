Μην περιμένετε τα χιόνια για να ανακαλύψετε ότι δεν γνωρίζετε πώς να θωρακίσετε το όχημά σας. Μάθετε βήμα-βήμα την ορθή τοποθέτηση των αλυσίδων για μέγιστη ασφάλεια.

Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών αλυσίδων αποτελεί πλέον μια απαραίτητη δεξιότητα για κάθε οδηγό στην Ελλάδα, καθώς η κατοχή τους στο όχημα είναι υποχρεωτική βάσει νόμου κατά τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, η θεωρία από την πράξη απέχει πολύ, ειδικά όταν καλείσαι να τις τοποθετήσεις σε συνθήκες ψύχους, με παγωμένα χέρια και υπό την πίεση μιας χιονοθύελλας. Το κλειδί για μια επιτυχημένη και γρήγορη τοποθέτηση είναι η εξοικείωση με το σύστημα μετάδοσης κίνησης του αυτοκινήτου σας και η τήρηση μιας συγκεκριμένης σειράς ενεργειών που διασφαλίζουν ότι οι αλυσίδες θα παραμείνουν στη θέση τους.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να γνωρίζετε σε ποιους τροχούς πρέπει να μπουν οι αλυσίδες. Αυτές τοποθετούνται πάντα στους κινητήριους τροχούς. Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα που είναι προσθιοκίνητα, οι αλυσίδες μπαίνουν στους εμπρός τροχούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για την έλξη όσο και για την κατεύθυνση του τιμονιού. Στα πισωκίνητα οχήματα τοποθετούνται πίσω, ενώ στα τετρακίνητα (4x4) η γενική οδηγία για το 2026 είναι να τοποθετούνται στους εμπρός τροχούς για καλύτερο έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης και του φρεναρίσματος, εκτός αν το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ορίζει ρητά το αντίθετο λόγω κατανομής της ροπής.

Η διαδικασία ξεκινά απλώνοντας την αλυσίδα στο έδαφος δίπλα στον τροχό, βεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν μπερδέματα ή στριμμένοι κρίκοι. Περνάτε το κεντρικό συρματόσχοινο (συνήθως με πλαστική επένδυση) πίσω από το ελαστικό και το ανεβάζετε μέχρι την κορυφή του τροχού, όπου και ενώνετε τις δύο άκρες του. Στη συνέχεια, φέρνετε το εξωτερικό τμήμα της αλυσίδας προς τα εμπρός, καλύπτοντας το πέλμα του ελαστικού, και κουμπώνετε τους έγχρωμους συνδέσμους ασφαλείας. Είναι κρίσιμο η αλυσίδα να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη γύρω από το λάστιχο για να αποφευχθούν κραδασμοί.

Αφού ολοκληρώσετε την τοποθέτηση και στους δύο τροχούς, οδηγείτε το αυτοκίνητο για μια απόσταση 50 έως 100 μέτρων με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να «καθίσουν» οι κρίκοι σωστά στο πέλμα και να πάρουν την τελική τους θέση. Σταματήστε σε ασφαλές σημείο και σφίξτε ξανά τις αλυσίδες χρησιμοποιώντας τον εντατήρα. Μια χαλαρή αλυσίδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στους θόλους, στα σωληνάκια των φρένων ή στην ανάρτηση του αυτοκινήτου. Θυμηθείτε ότι με αλυσίδες η ταχύτητά σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40-50 χλμ./ώρα και πρέπει να τις αφαιρείτε αμέσως μόλις το οδόστρωμα καθαρίσει από το χιόνι, για να αποφύγετε την καταστροφή των ελαστικών σας και της ίδιας της αλυσίδας.

Χιονοκουβέρτες

Μια ολοένα και πιο δημοφιλής εναλλακτική λύση είναι οι υφασμάτινες αλυσίδες, γνωστές ως χιονοκουβέρτες. Η τοποθέτησή τους είναι σημαντικά πιο απλή και γρήγορη, καθώς λειτουργούν σαν "κάλτσα" που ντύνει το ελαστικό. Ξεκινάτε εφαρμόζοντας το ύφασμα στο πάνω μέρος του τροχού και το τραβάτε προς τα κάτω όσο το δυνατόν περισσότερο. Στη συνέχεια, μετακινείτε ελαφρώς το αυτοκίνητο (περίπου μισό μέτρο) ώστε το τμήμα του τροχού που πατούσε στο έδαφος να βρεθεί ψηλά, και ολοκληρώνετε το "ντύσιμο". Το μεγάλο πλεονέκτημα της χιονοκουβέρτας είναι ότι αυτοκεντράρεται μόλις το όχημα ξεκινήσει να κινείται, ενώ προκαλεί μηδενικούς κραδασμούς. Ωστόσο, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή: πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μόλις βρεθείτε σε καθαρή άσφαλτο, καθώς το ύφασμα καταστρέφεται μέσα σε λίγα μόλις χιλιόμετρα αν δεν υπάρχει χιόνι ή πάγος.