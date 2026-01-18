Πρώην οδηγός και αγωνοδίκης της Formula 1 μιλά για τον τελικό που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία και είναι αντικείμενο συζήτησης ακόμη και σήμερα.

Μπορεί να έχουν περάσει 4 χρόνια και 1 μήνας από το δραματικό φινάλε της Formula 1 του 2021, ωστόσο η συζήτηση γύρω από το Άμπου Ντάμπι παραμένει ανοιχτή. Αυτή τη φορά, την κριτική επαναφέρει στο προσκήνιο ο Ντάνι Σάλιβαν, πρώην οδηγός και επί 14 χρόνια αγωνοδίκης της FIA, ο οποίος κάνει λόγο για απόφαση που «χάρισε» το πρωτάθλημα στον Μαξ Φερστάπεν.

Το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς κρίθηκε στον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα, όταν ο τότε διευθυντής αγώνα, Μάικλ Μάσι, επέτρεψε την επανεκκίνηση μετά από καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας, δίνοντας τη δυνατότητα για έναν μόνο γύρο αγωνιστικής δράσης. Η επιλογή αυτή έφερε τον Φερστάπεν, με φρέσκα ελαστικά, ακριβώς πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος παρέμεινε στην πίστα με φθαρμένα σκληρά ελαστικά.

Η FIA πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τους χειρισμούς της Διεύθυνσης Αγώνα στους τελευταίους γύρους. Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε τρεις μήνες μετά, αναφέρεται πως υπήρξαν παραβιάσεις κανονισμών που επηρέασαν την έκβαση του Grand Prix.

Η απόφαση που άλλαξε τον πρωταθλητή

Ο Σάλιβαν αναγνώρισε πάντως ότι ο Μάσι λειτουργούσε υπό τεράστια πίεση, στο τέλος μιας εξαντλητικής σεζόν 22 αγώνων, με τις ομάδες και τα συμφέροντα να ασκούν διαρκώς έντονες πιέσεις. Ωστόσο δεν δικαιολογεί το γεγονός πως οι χειρισμοί του Μάσι είχαν ως αποτέλεσμα το πρωτάθλημα να αλλάξει χέρια.

«Οι αγωνοδίκες δεν είχαν καμία εμπλοκή σε όλο αυτό. Υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν ότι δεν ήθελαν να τελειώσει ο αγώνας πίσω από κίτρινες σημαίες, γιατί δεν θα φαινόταν καλό. Γι’ αυτό άφησε να περάσουν πέντε μονοθέσια, κάτι που ουσιαστικά έδωσε στον Μαξ μια ευκαιρία. Όμως, βάσει κανονισμών, έπρεπε να αφήσει όλα τα ντουμπλαρισμένα μονοθέσια να περάσουν. Αν το είχε κάνει αυτό, ο αγώνας δεν θα συνεχιζόταν. Θα έπρεπε να ολοκληρωθεί πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, γιατί τα υπόλοιπα ντουμπλαρισμένα μονοθέσια βρίσκονταν πιο πίσω στο grid. Έτσι όπως εξελίχθηκε, έβαλε τον Μαξ ακριβώς πίσω από τον Λιούις. Ο Μαξ είχε σταματήσει για φρέσκα ελαστικά, ο Λιούις όχι. Ο Μαξ είχε φρέσκα ελαστικά, τα κόκκινα. Τα ελαστικά του Λιούις είχαν ήδη κάνει 44 γύρους. Δεν υπήρχε καμία απολύτως πιθανότητα να μην τον περάσει σε εκείνο το σημείο. Με αυτή την απόφαση, ουσιαστικά χάρισε στον Φερστάπεν το παγκόσμιο πρωτάθλημα».

Οι συνθήκες με τις οποίες ενήργησε τότε ο Μάσι είναι άγνωστες, όμως ερωτήματα προκαλούν οι ισχυρισμοί του Σάλιβαν σχετικά με τις πιέσεις που δεχόταν ο Αυστραλός και οδήγησαν στην παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών.

I’m rewatching the @fia fiasco that was the 2021 Abu Dhabi Grand Prix and I still can’t believe my eyes. This transpired and no one outside of Mercedes was flabbergasted by it! Just celebrations like rules just didn’t get bent for the sake of entertainment 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/MwkfJXM257 — Someone’s son (@samuel_vibe2) December 5, 2025

Ο Φερστάπεν δεν ευθύνεται σε κάτι

Ο πρώην αγωνοδίκης ξεκαθάρισε ότι η κριτική του δεν αφορά τον Φερστάπεν ως οδηγό, καθώς δεν ήταν εκείνος που πήρε τις αποφάσεις εκείνο το απόγευμα.

«Ο Μαξ δεν έκανε τίποτα λάθος. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε. Αν είσαι υποστηρικτής του Μαξ, λες ότι έτσι κρίθηκε ο αγώνας. Για μένα όμως, δεν ήταν σωστή απόφαση του Μάσι», τόνισε.



