Η Red Bull Racing αποκάλυψε γιατί δεν παρουσίασε το πραγματικό της μονοθέσιο για το 2022.

Η νέα σεζόν της Formula 1 έχει ξεκινήσει, έστω και ανεπίσημα, με τις ομάδες να δείχνουν για πρώτη φορά τα μονοθέσιά τους. Υπάρχει και μία ομάδα που έχει πατήσει ήδη πίστα και αυτή είναι η Aston Martin, με τη νέα AMR22 να πραγματοποιεί το shakedown της στο Σίλβερστον. Μία ακόμη ομάδα που αποκάλυψε το μονοθέσιό της είναι η McLaren, με την MCL36 να διαφέρει σημαντικά από ό,τι έχουμε δει ως τώρα. Όμως αυτή που προκάλεσε τα περισσότερα ερωτηματικά ήταν η Red Bull Racing.

H αυστριακή ομάδα παρουσίασε τη νέα RB18 στο εργοστάσιό της στο Μίλτον Κέινς της Μ. Βρετανίας, όμως το μονοθέσιο που μας αποκάλυψε, είναι ίδιο με το showcar που η Formula 1 χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια του 2021. Αυτό σημαίνει πως το αγωνιστικό που είδαμε δεν είναι η πραγματική RB18, όμως θα εμφανιστεί σύντομα στις χειμερινές δοκιμές της Βαρκελώνης.

Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, η ομάδα του θέλει να συνεχίσει να κατακτά πρωταθλήματα και η RB18 θα «ζωντανέψει» σύντομα: «Θέλουμε να χτίσουμε στις επιτυχίες του 2021, οπότε ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον τίτλο. Το άγνωστο είναι αν κάναμε κάτι λάθος με τους κανονισμούς. Μήπως μία ομάδα έχει πλεονέκτημα διότι είχαμε επικεντρωθεί πολύ στο 2021; Εμείς πιστεύουμε πως έχουμε ένα καλό μονοθέσιο. Η RB18 θα πάρει ζωή σύντομα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο μονοθέσιο και ανυπομονώ να το δω στην πίστα».

Η Red Bull Racing ήταν η ομάδα που εξέλιξε το μονοθέσιο του 2021 περισσότερο από κάθε άλλη. Ο Χόρνερ άφησε να εννοηθεί παραπάνω πως ίσως αυτό τους κοστίσει σε ταχύτητα τη φετινή χρονιά.

Όσον αφορά τις διαφορές που έχουν οι RB16B με την RB18, o Βρετανός δήλωσε: «Βασικά τα πάντα έχουν αλλάξει με τους νέους κανονισμούς και κάθε εξάρτημα στο μονοθέσιο είναι καινούργιο. Με το μονοθέσιο να έχει πλέον ground effect, που κάνει τα προσπεράσματα πιο εύκολα, τα μονοθέσια θα μπορούν να ακολουθούν το ένα το άλλο πιο κοντά. Αυτό άλλαξε όλη τη φιλοσοφία για το πώς σχεδιάζουμε το μονοθέσιό μας. Είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία εκμάθησης και παράλληλα ένας αγώνας εξέλιξης καθ’όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος».

Η Red Bull Racing μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες θα μεταφερθούν στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ στις 23-25 Φεβρουαρίου.

