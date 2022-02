Η νέα Aston Martin AMR22 πάτησε πίστα για πρώτη φορά, λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίασή της.

Η νέα εποχή της Formula 1 πλησιάζει και πλέον οι ομάδες είναι έτοιμες για την επερχόμενη αγωνιστική σεζόν. Οι παρουσιάσεις έχουν ξεκινήσει, όμως μία ομάδα είναι σε καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή από άλλες.

Η Aston Martin αποκάλυψε το πρώτο πραγματικό μονοθέσιο του 2022, την AMR22. Το μονοθέσιο εμφανισιακά έχει τεράστιες διαφορές σε σχέση με την AMR21, καθώς το τεχνικό τμήμα ξεκίνησε από λευκό χαρτί το σχεδιασμό του. Το μονοθέσιο προκάλεσε θετικές εντυπώσεις και στους οδηγούς, ενώ από άποψη χρώματος, διατηρεί το σκούρο πράσινο χρώμα, ενώ πλέον συνοδεύεται από ανοικτή απόχρωση του πράσινου.

Τώρα η βρετανική ομάδα μετέφερε το νέο της «όπλο» στην πίστα του Σίλβερστον όπου πραγματοποίησε το πρώτο της shakedown. O Λανς Στρολ βρέθηκε στο τιμόνι της AMR22 και η Aston Martin δημοσίευσε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο του μονοθεσίου.

Στο πρώτο βλέπουμε τον Καναδό οδηγό να βγαίνει από το γκαράζ της ομάδας. Όπως φαίνεται από το πλάνο, η εμπρός αεροτομή είναι πιο ψηλά σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά μονοθεσίων. Ανυπομονούμε να δούμε και τα υπόλοιπα μονοθέσια εν δράσει. Στο δεύτερο ο Στρολ βρίσκεται στο τέλος της ευθείας «Χάνγκαρ» και με χαμηλή ταχύτητα κατευθύνεται στη στροφή «Στόου»

Δείτε τα παρακάτω βίντεο της νέας AMR22 στην πίστα...

The sight and sound we've all been missing... 🔥 #AMR22 #WeClimbTogether pic.twitter.com/WkF9mLy9iD

Getting a first look at the #AMR22 out on track. 👀#WeClimbTogether pic.twitter.com/LGQQ2VkoqV