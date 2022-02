Ο Ισπανός έχει ως στόχο να δει τον εαυτό του πρωταθλητή με τα χρώματα της Scuderia και ασκεί τη δική του πίεση για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα.

To 2021 ο Κάρλος Σάινθ μετακόμισε στη Ferrari από τη McLaren και εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του. Ο Ισπανός οδηγός ολοκλήρωσε στην 5η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και κέρδισε τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, στην εσωτερική μάχη της Scuderia. Τα αποτελέσματά του έχουν προκαλέσει εντύπωση στον κόσμο της Formula 1 και έχουν «κλέψει» αρκετή από τη δόξα του teammate του.

Το 2022 είναι μία νέα ευκαιρία για τη Ferrari να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1. Οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς σημαίνουν πως οι ομάδες ξεκινούν από το μηδέν τη σχεδίαση των μονοθεσίων. Δεν αποκλείεται αυτή να μην είναι η μόνη αλλαγή, καθώς ενδέχεται η ιταλική ομάδα να αλλάξει χρώματα στο νέο της μονοθέσιο.

Ο Σάινθ βασίζεται στη νέα εποχή του σπορ και παραδέχεται πως θέλει όσο τίποτα το πρωτάθλημα με τη Ferrari. Ωστόσο δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με τη Scuderia, κάτι που ελπίζει σύντομα να κάνει όπως δήλωσε στην Corriere.it.

«Όπως έχει πει ο Ματία Μπινότο, και οι δύο είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε μαζί. Η χειμερινή περίοδος είναι μία ευκαιρία ώστε να βρούμε μια κοινή συμφωνία για νέο συμβόλαιο. Προσπαθούμε. Ο μεγαλύτερος πόθος μου είναι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Ferrari. Θα ήθελα να ανανεώσω το συμβόλαιό μου το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ισπανός.

Τα λόγια του 27χρονου έχουν στόχο να ασκήσουν ακόμα περισσότερη πίεση στη Ferrari ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Η τωρινή συνεργασία τους ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022 και με δεδομένο πως ο Λεκλέρ είναι ήδη δεσμευμένος με την ομάδα για τα επόμενα χρόνια, ο Ισπανός θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του.

Στην καριέρα του ο Σάινθ, τόσο στη McLaren όσο και στη Ferrari, έχει πολύ καλές σχέσεις με τους teammate του. Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο στη Formula 1, με τον Ισπανό να δηλώνει σχετικά: «Οι φίλοι μου δεν ξέρουν τι είναι η Formula 1. Αλλά έχει σημασία το πώς εννοούμε τη λέξη φιλία. Όμως με άτομα όπως ο Λάντο Νόρις και ο Σαρλ Λεκλέρ μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί φίλοι όταν σταματήσω να αγωνίζομαι. Νομίζω πως έτσι έχουν τα πράγματα. Με τον Λεκλέρ όμως έχουμε πολλές ομοιότητες, έχουμε καλή σχέση και πρέπει να κρατάμε τη σημαία της Ferrari ψηλά και αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει μόνο να είμαστε γρήγοροι».

Όσον αφορά για το ποιος θα κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα, ο Σάινθ δήλωσε: «Εκτός από εμένα; Δεν ξέρω. Θα ήθελα ο Σαρλ Λεκλέρ για το καλό της Ferrari, αλλά θα ήθελα να πω πως θα το κερδίσω εγώ».

Η Ferrari ετοιμάζεται για τη νέα εποχή της Formula 1 και θα αποκαλύψει την F1-75 στις 17 Φεβρουαρίου.

