Ανάρτηση της Scuderia στα social media ενδέχεται να μαρτυρά αλλαγή στο χρωματισμό του μονοθεσίου της για τη σεζόν του 2022.

Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, με τις ομάδες να έχουν ήδη ξεκινήσει να αποκαλύπτουν τα νέα τους μονοθέσια. Μια ομάδα που προκάλεσε ερωτηματικά πριν την αποκάλυψη του νέου της αγωνιστικού είναι η Ferrari.

H ιταλική ομάδα με ανάρτησή της στα social media, έδειξε το νέο επίσημο μπλουζάκι της για την αγωνιστική σεζόν του 2022. Πρωταγωνιστές της φωτογράφισης ήταν οι επίσημοι οδηγοί της, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 2021 είναι η έντονη οριζόντια μαύρη γραμμή που «βγάζι μάτι».

A new era and a new look for 2022 🤩



Looking 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘, boys 👌#essereFerrari 🔴