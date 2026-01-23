Σαν Σήμερα: Οι οδηγοί της F1 πήγαν να μποϊκοτάρουν αγώνα (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η νέα εβδομάδα συνεχίζεται με συναρπαστικές ιστορίες από τον κόσμο των αγώνων. Οι οδηγοί της Formula 1 πίεζαν συνεχώς για τη βελτίωση της ασφάλειας των μονοθεσίων και όχι μόνο και για το λόγο αυτό πριν από 44 χρόνια παραλίγο να μποϊκοτάρουν το Grand Prix Ν. Αφρικής. Επιπλέον θα μάθουμε για την πρώτη νίκη ενός αγαπημένου οδηγού με τη Scuderia Ferrari και για έναν θρίαμβο του Τζάκι Στιούαρτ. Στο WRC, παραμένουμε σε ρυθμούς Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα τo 1899, γεννήθηκε ο Γκλεν Κίντστον, ένας εκ των νικητών στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1930. Ο Βρετανός συμμετείχε σε ράλλυ και μοτοσικλετών.

Σαν σήμερα το 1972, ο Τζάκι Στιούαρτ πήρε τη νίκη στο Grand Prix Αργεντινής. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Ντένι Χιούλμ με McLaren, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Τζάκι Ιξ με Ferrari. Από την pole position είχε εκκινήσει ο τοπικός ήρωας και rookie για εκείνη τη σεζόν, Κάρλος Ρόιτμαν, ο οποίος τερμάτισε 7ος.

Σαν σήμερα το 1975, ο Σάντρο Μουνάρι πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Ο Ιταλός ήρωας του WRC πήρε την πρώτη από τις τρεις συνεχόμενες νίκες της Lancia στο συγκεκριμένο ράλλυ, μπροστά από τους Χάνου Μίκολα, Μάρκου Άλεν και Φούλβιο Μπατσέλι - και οι τρεις με Fiat 124.

Σαν σήμερα το 1977, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας με νικητή τον Κάρλος Ρόιτμαν της Scuderia Ferrari. O Αργεντινός πήρε τη νίκη έπειτα από σύγκρουση του Τζέιμς Χαντ με τον Κάρλος Πάτσε στα πρώτα στάδια του αγώνα. Ο Βρετανός τερμάτισε στη 2η θέση έπειτα από αναγκαστική αλλαγή ελαστικών, ενώ ο Βραζιλιάνος εγκατέλειψε λόγω της μεταξύ τους επαφής. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Αργεντίνου με τη Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα το 1982, o Αλέν Προστ της Renault πήρε με άνεση τη νίκη στο Grand Prix της Νοτίου Αφρικής. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Κάρλος Ρόιτμαν, ο οποίος πήρε το τελευταίο βάθρο της καριέρας του. Ακολούθησαν οι Ρενέ Αρνού και Νίκι Λάουντα.

Ωστόσο, ο αγώνας έχει μείνει γνωστός για όσα διαδραματίστηκαν εκτός πίστας. Οι οδηγοί κλείστηκαν σε ένα ξενοδοχείο κοντά στην πίστα το βράδυ πριν τον αγώνα και αρνήθηκαν να αγωνιστούν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για κανονισμό που θα τους απαγόρευε να διαπραγματεύονται τους όρους των συμβολαίων τους, καθώς και να ασκούν κριτική στη FISA. Τελικά, η FISA απέσυρε τους κανονισμούς και ο αγώνας πραγματοποιήθηκε κανονικά. Μετά το πέρας του GP στο Κιαλάμι επιβλήθηκαν βαρύτατα πρόστιμα, αναστολές σε αγωνιστικές άδειες και αποκλεισμοί από μελλοντικά Grand Prix.

Σαν σήμερα το 2017, η Liberty Media ολοκλήρωσε την εξαγορά των εμπορικών δικαιωμάτων της Formula 1 από τη CVC Capital έναντι 8 δισ. δολαρίων και αντικατέστησε τον Μπέρνι Έκλεστον. Ο Βρετανός μετά από τέσσερις δεκαετίες έπαψε να είναι στο... τιμόνι του σπορ. Τη θέση του πήρε ο Τσέις Κέρι κι έτσι ολοκληρώθηκε ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της Formula 1.

Φωτογραφίες: LegendarysF1/Twitter, zefyrflora/Twitter, unracedf1/twitter, endurne/Twitter, Retof1/Twitter, rdv69/twitter