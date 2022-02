Η επικοινωνία του Μάικλ Μάσι με τον team manager της Red Bull Racing, Τζόναθαν Ουίτλι, γεννά νέο γύρο διαμάχης.

Έχουν περάσει πλέον δύο μήνες από εκείνο τον αμφιλεγόμενο τελικό του Άμπου Ντάμπι, τον αγώνα που έκρινε και τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021. Ο Μαξ Φερστάπεν εκθρόνισε τον Λούις Χάμιλτον αλλά το πως, δημιούργησε… χαμό στα social media και όχι μόνο.

Στο προσκήνιο βρέθηκε ο διευθυντής αγώνα, Μάικλ Μάσι, λόγω των αποφάσεων που πήρε στα τελικά στάδια της μάχης στη Yas Marina και υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας λόγω του ατυχήματος του Νίκολα Λατιφί.

Η επιλογή του να επιστρέψουν στον ίδιο γύρο μόνο τα πέντε μονοθέσια που ήταν ανάμεσα στους δύο διεκδικητές του τίτλου, από τη μία επέτρεπε να υπάρξει χρόνος για έναν τελευταίο γύρο αγώνα αλλά από την άλλη, ουσιαστικά άλλαζε τις ισορροπίες αφού ο Φερστάπεν είχε φρέσκο σετ ελαστικών ενώ ο Χάμιλτον ελαστικά 43 γύρων.





Οι αποφάσεις του Μάσι ήταν εντός του πλαισίου των ελευθεριών που δίνουν στο ρόλο του οι αγωνιστικοί κανονισμοί του σπορ, ωστόσο οι έντονες αντιδράσεις της Mercedes οδήγησαν στην πραγματοποίηση έρευνας από την FIA, τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωστοποιηθούν στις 18 Μαρτίου. Όπως διαρρέει, είναι πολύ πιθανό τα ευρήματα να πυροδοτήσουν και αλλαγές σε όλο το σύστημα, όχι μόνο τα πρόσωπα.

Κι ενώ η προσοχή είχε στραφεί πλέον στις παρουσιάσεις των νέων μονοθεσίων, με τον Χάμιλτον να επιστρέφει διαλύοντας όποιο σύννεφο σχετικά με τις προθέσεις του για το 2022, έχει προκύψει νέος γύρος debate στα social media.

Αυτό λόγω ενός video που αφορά την επικοινωνία του αλυτάρχη Μάσι, με τον team manager της Red Bull Racing, Τζόναθαν Ουίτλι.







Η συνομιλία έχει ως εξής:

Ουίτλι: Αυτά τα μονοθέσια που είναι ένα γύρο πίσω. Δεν χρειάζεται να τα αφήσεις να περάσουν και να περιμένουμε να πιάσουν ξανά τους υπόλοιπους. Χρειάζεται μόνο να τους αφήσεις να περάσουν.

Μάσι: Κατανοητό. Δώσε μου ένα λεπτό.

Ουίτλι: Μετά, θα έχουμε αγώνα στα χέρια μας.

Μάσι: Κατανοητό.

This is shocking. New emerging footage of @F1 Abu Dhabi GP containing previously unheard radio. Masi essentially executed the instructions of Jonathan Wheatley (Red Bull) without any second thought over its legality or fairness. This should be sickening listening to any fan. pic.twitter.com/XkOWmjGhH0