Formula 1: Ποιος είναι ο Μάικλ Μάσι, ο άνθρωπος που καθόρισε τον τίτλο

Μπορεί Φερστάπεν και Χάμιλτον να πρωταγωνίστησαν εντός πίστας αλλά ο διευθυντής αγώνα της FIA συζητιέται όσο κανείς!

Μετά το επεισοδιακό Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, είχαμε σπεύσει να διαλύσουμε το σύννεφο γύρω από το όνομα Μάικλ Μάσι – τον διευθυντή αγώνα της FIA που στη Τζέντα βρέθηκε αδίκως στο προσκήνιο. Και εξηγήσαμε εκτενώς το γιατί, αφού δεν πρόκειται για αγωνοδίκη, δεν αποφασίζει για ποινές.

Απλά η σύγχρονη τηλεοπτική κάλυψη της Formula 1, έχει ως ένα από τα νέα της στοιχεία, τις επικοινωνίες των εκπροσώπων των ομάδων με το κέντρο του αγώνα. Πράγμα που αυτός κι άλλα μέλη της Κομισιόν F1 της FIA είχαν προκρίνει, στην προσπάθεια να προσφέρουν στο κοινό περισσότερο πρόσβαση σε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Που να φανταζόταν πως αυτό θα γεννούσε και τόσες διαμάχες στο κοινό που προσεγγίζει το σπορ ομαδικά.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF