Πρώην CEO της Ferrari νέος εμπορικός διευθυντής της Aston Martin Lagonda

Η βρετανική φίρμα έχει για νέο διευθυντή του εμπορικού τμήματος τον Μάρκο Ματιάτσι, με πολυετή και πετυχημένη πορεία στη Ferrari.

H Aston Martin Lagonda ανακοίνωσε πως ο Μάρκο Ματιάτσι είναι ο νέος εμπορικός διευθυντής της. Ο Ιταλός έχει μια άκρως πετυχημένη πορεία στον κόσμο της αυτοκίνησης με ξεχωριστές διακρίσεις, ενώ έχει περάσει ακόμα και από τον κόσμο της Formula 1.

O Ματιάτσι ήταν CEO της Ferrari North America όπου είχε αυξήσει τις πωλήσεις κατά 20%, ενώ διετέλεσε επίσης και CEO της Ferrari Asia-Pacific. To 2014 διετέλεσε για 7 μήνες επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Ferrari στη Formula 1, πριν τον διαδεχθεί ο Μαουρίτσιο Αριβαμπένε. Μάλιστα το 2012 κατέκτησε το βραβείο «Automotive Executive of the Year Award».

Έκτοτε διετέλεσε διευθυντής του εμπορικού τμήματος της Faraday Future και σύμβουλος της Envision και στη McKinsey & Company.

Ο Ματιάτσι δήλωσε για τη νέα του θέση στην Aston Martin: «Το νέο μου κεφάλαιο στην Aston Martin είναι το πιο συναρπαστικό πρότζεκτ στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι μέλος της τρομερής αυτής διοίκησης που έφτιαξαν οι Λόρενς Στρολ και Τομπάις Μερς και έχω στο ρόλο του εμπορικού διευθυντή της μάρκας. Η Aston Martin πυροδοτεί μια νέα γενιά πελατών με τη νέα γενιά μοντέλων της, την πολυτελή εμπειρία οδήγησης και φυσικά την επιστροφή στη Formula 1. Ανυπομονώ να δουλέψω ως μέλος μιας τόσο παθιασμένης ομάδας».

Ο Ματιάτσι επίσης θα επιβλέπει επίσης την πολυτελή εμπειρία πελατών της Aston Martin και την ενοποίηση της επωνυμίας και των προϊόντος με τη Formula 1. Ο τομέας αυτός είναι σημείο κλειδί στην εμπορική πλατφόρμα της βρετανικής φίρμας. Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Aston Martin παρουσίασε τη νέα DBX707, το ισχυρότερο SUV στον κόσμο.