Opel Corsa GSE: Η ηλεκτρική επιστροφή ενός θρύλου

Το νέο Opel Corsa GSE αναβιώνει τη φιλοσοφία των hot hatches στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με 281 ίππους και 0-100 σε 5,5 δευτερόλεπτα.

Η Opel προχωρά σε μια κίνηση που συνδέει το παρελθόν της με το ηλεκτρικό μέλλον, παρουσιάζοντας το νέο Corsa GSE. Πρόκειται για την ισχυρότερη έκδοση στην ιστορία του μοντέλου, η οποία έρχεται να αναβιώσει τη φιλοσοφία των «hot hatches», προσαρμοσμένη στα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο μοντέλο, που αναμένεται να κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον προσεχή Οκτώβριο, φέρει το ακρωνύμιο GSE (Grand Sport Electric). Με τον τρόπο αυτό, η γερμανική εταιρεία δημιουργεί έναν άμεσο διάδοχο των θρυλικών εκδόσεων GSi, εστιάζοντας στην οδηγική απόλαυση και τις υψηλές επιδόσεις.

Η καρδιά του νέου Corsa GSE είναι ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 207 kW, που μεταφράζεται σε 281 ίππους και 345 Nm ροπής. Οι αριθμοί αυτοί το καθιστούν το ταχύτερο Opel παραγωγής σε επιτάχυνση, καθώς το τυπικό «0-100» ολοκληρώνεται σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Για απαιτητικούς οδηγούς

Για τη διαχείριση της ισχύος, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης: το Sport για τη μέγιστη δυνατή απόδοση, το Normal (231 hp) για ισορροπημένη χρήση και το Eco για αυξημένη αυτονομία. Η ενέργεια αντλείται από μια μπαταρία 54 kWh, η οποία υποστηρίζει και τη λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης (V2L), επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Πέρα από την ωμή ισχύ, η Opel έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Το Corsa GSE εξοπλίζεται με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen στον εμπρός άξονα, χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ και ενισχυμένες αντιστρεπτικές δοκούς. Το σύνολο συμπληρώνεται από σύστημα πέδησης της Alcon με τετραπίστονες δαγκάνες, εξασφαλίζοντας άμεση επιβράδυνση.

Η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί τη φιλοσοφία των μοντέλων GSE, με επιθετικούς προφυλακτήρες, μαύρες λεπτομέρειες και ζάντες 18 ιντσών που «φορούν» ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S. Η διχρωμία του αμαξώματος με τη μαύρη οροφή και τα διακριτικά λογότυπα GSE υπογραμμίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έκδοσης.

Εσωτερικό με ρετρό αναφορές και σύγχρονη τεχνολογία

Στην καμπίνα, η Opel επέλεξε να αποτίσει φόρο τιμής στο πρώτο Corsa GSi της δεκαετίας του '80. Τα performance καθίσματα με επένδυση Alcantara φέρουν το κλασικό καρό μοτίβο σε κίτρινο και γκρι χρώμα, ενώ οι κίτρινες ζώνες ασφαλείας δημιουργούν μια έντονη οπτική αντίθεση. Τα αλουμινένια πεντάλ και το σπορ τιμόνι συμπληρώνουν την αισθητική αναβάθμιση.

Στο τεχνολογικό κομμάτι, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και η κεντρική οθόνη 10 ιντσών παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες για τις επιδόσεις, όπως ενδείξεις G-force και δεδομένα διαχείρισης της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο. Παρά τον σπορ προσανατολισμό του, το μοντέλο παραμένει πρακτικό, διαθέτοντας κάμερα 180°, σύστημα Keyless Entry και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.