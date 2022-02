To νέο μονοθέσιο των Βρετανών πήρε για πρώτη φορά μπρος στο εργοστάσιο στο Σίλβερστον, λίγες ημέρες πριν την επίσημη αποκάλυψη.

Λίγες ημέρες απέμειναν ώστε να δούμε τη νέα γενιά των μονοθεσίων της Formula 1 στην πίστα για πρώτη φορά. Την αρχή σχετικά με τις παρουσιάσεις την έκανε η Haas, όμως η αμερικανική ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του χρωματισμού της, με το μονοθέσιο να μην είναι εξ’ολοκλήρου αυτό που θα αγωνιστεί στις δοκιμές της Βαρκελώνης. Τα νέα αγωνιστικά θα διαφέρουν σημαντικά από τους προκατόχους τους, μιας και οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς ανάγκασαν τις ομάδες να ξεκινήσουν το σχεδιασμό από λευκό χαρτί.

Μία ομάδα που θέλει να έχει ηχηρή παρουσία στο 2022 είναι η Aston Martin. H βρετανική ομάδα ολοκλήρωσε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2021 και φέτος θέλει να κάνει άλματα σε απόδοση. Η ημερομηνία που θα παρουσιάσει του μονοθέσιό της πλησιάζει, μιας και η αποκάλυψη θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου.

Τώρα, η ομάδα με βάση το Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό βίντεο όπου το νέο της μονοθέσιο κάνει το πρώτο του fire-up στο εργοστάσιο. Η AMR22 που θα οδηγήσουν οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ πήρε για πρώτη φορά ζωή και η Aston Martin θέλησε να το μοιραστεί μαζί μας.

Η βρετανική ομάδα μαζί με τις υπόλοιπες 9 θα μεταβεί στη Βαρκελώνη της Ισπανίας για το πρώτο χειμερινό τεστ δοκιμών του 2022 στις 23-25 Φεβρουαρίου. Το δεύτερο τεστ θα διεξαχθεί στο Μπαχρέιν στις 10-12 Μαρτίου, μία εβδομάδα πριν την επίσημη πρεμιέρα της σεζόν.

Δείτε παρακάτω το βίντεο που δημοσίευσε η Aston Martin για τηv AMR22 στα social media και αφορά στην πρώτη ανάσα του κινητήρα της Mercedes τον οποίο χρησιμοποιεί η βρετανική ομάδα...

