Formula E: Ο Μορτάρα νίκησε στο δεύτερο ePrix της Σαουδικής Αραβίας (vid)

Ο περυσινός φιναλίστ κατέκτησε τη νίκη στη δεύτερη νυχτερινή μάχη στους δρόμους της Ντιρίγια.

Αλλαγή σκηνικού είχαμε στο δεύτερο ePrix της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου άνοιξε η αυλαία της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula E. Ενώ στην πρεμιέρα στους δρόμους της Ντιρίγια η Mercedes-EQ είχε κάνει το 1-2, ένα 24ωρο μετά η Venturi απάντησε κάνοντας το 1-3!

Νικητής αναδείχθηκε ο περυσινός φιναλίστ, Εντοάρντο Μορτάρα, με δεύτερο τον Ρόμπιν Φράινς της Envision Racing και τρίτο τον Λούκας ντι Γκράσι, αποτελέσματα που άλλαξαν τις ισορροπίες βαθμολογικά. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.





Η pole position ανήκε στον νικητή του πρώτου ePrix, Νικ ντε Βρις, με τον Ολλανδό να διατηρεί την πρωτοπορία μέχρι τον γύρο 16. Τότε οι επιθέσεις των μονοθεσίων της Envision έπιασαν τόπο. Αρχικά τον πέρασε ο ντι Γκράσι, με ένα απαιτητικό προσπέρασμα στο οποίο υπήρξε και επαφή, ενώ λίγο αργότερα έχασε μία θέση και από τον Μορτάρα.

Ο Ελβετός είχε πάρει φόρα και ένα γύρο μετά, πέρασε και τον τιμ μέιτ του, αναλαμβάνοντας τα ηνία του αγώνα, τα οποία και κράτησε μέχρι τέλους. Με το φινάλε να είναι πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, λόγω ατυχήματος του Αλεξάντερ Σιμς της Mahinda Racing, πράγμα που γέννησε πολλές συζητήσεις μιας και ήταν ακριβώς το φινάλε που επεδίωξε να αποφύγει στο Άμπου Ντάμπι η Formula 1.





Επιστρέφοντας στη Formula E και τη φωτισμένη από προβολείς διαδρομή της Ντιρίγια, το αυτοκίνητο ασφαλείας αποτέλεσε καλά νέα για τον Μορτάρα που ήταν υπό πίεση από τον Φράινς που στα τελικά στάδια του αγώνα είχε εξαπολύσει επίθεση. Πέρασε τον Ντι Γκράσι αλλά δεν πρόλαβε να διεκδικήσει και τη νίκη.

Τέταρτος ήταν ο Αντρέ Λότερερ της Porsche, που ανέκαμψε μετά το άδοξο φινάλε που είχε ο αγώνας του την προηγούμενη ημέρα, όταν έμεινε από ενέργεια και έχασε πολλές θέσεις στους τελευταίους γύρους.

Στην πέμπτη θέση πλασαρίστηκε ο Τζέικ Ντένις της Avalanche Andretti που είχε ξανά δυναμική παρουσία, ενώ ακολούθησαν δύο πρώην οδηγοί της Formula 1, o Ζαν Ερίκ Βερν της DS TECHEETAH και ο Στόφεν Φαντούρν της Mercedes-EQ.

Η κατάταξη του δεύτερου αγώνα" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2144f2b5-846e-4520-ab67-f059bc0f2bb0" src="/sites/default/files/inline-images/2021-07/FE-S08-Rd2-post-race.jpg" />

Highlights from Round 2 are HERE 😍⚡️



That's a wrap on the #DiriyahEPrix weekend - it's good to be back!



Next stop: Mexico City 🇲🇽